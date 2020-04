Der Schulalltag soll sich in kleinen Gruppen abspielen

Ab 15. Mai wird nach und nach wieder der Normalzustand eintreten. Wie das genau ablaufen soll, wird heute verkündet. Die Vorgabe von Kanzler Sebastian Kurz lautet, "behutsam vorzugehen, um einen unkontrollierten Anstieg der Neuerkrankungen und eine zweite Welle zu verhindern".

Kinder mit Anzeichen einer Infektion dürfen nicht in die Klasse gehen. Bei den gesunden Schülern raten Experten zur Rückkehr in kleinen Gruppen. Die Klassen würden geteilt, um die Personendichte zu verringern.

Verpflichtende Desinfektion

Damit gäbe es auch "die Chance, entstehende Unterschiedlichkeiten gezielt zu bearbeiten", wie der Bildungswissenschaftler Herbert Altrichter (Linz School of Education der JKU) diese Woche erklärte.

Vor dem Betreten der Klassenräume soll es eine verpflichtende Desinfektion der Hände sowie die Maskenvergabe und Kontrolle geben. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist unbedingt einzuhalten.

Die Kinder werden im Unterricht darüber informiert, warum es diese Maßnahmen gibt, damit soll deren Akzeptanz erhöht und das Risiko, dass Kinder das Virus unbedacht verbreiten, möglichst gering gehalten werden.

Was die Matura betrifft, gibt es seit Mittwoch Klarheit: Die Maturaklassen starten am 4. Mai. Für die Benotung der schriftlichen Matura zählen die Prüfungsnote sowie die Zeugnisnote der Abschlussklasse zu gleichen Teilen. Steht ein Schüler genau zwischen zwei Noten, so "sticht" die Prüfungsnote.

