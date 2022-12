Heinz Faßmann: "Der politische Sebastian Kurz ist Geschichte"

Auch er habe in seiner Zeit als Minister Fehler gemacht, gibt sich Faßmann selbstkritisch.

OÖN: Hand aufs Herz: Sind Sie angesichts von Energie- und Teuerungskrise froh, nicht in den Schuhen von Martin Polaschek, der nun Wissenschafts- und Bildungsminister ist, zu stecken? Heinz Faßmann: Die Bundesregierung hat sicher ein schwieriges Umfeld, eine Krise überlagert die andere. Aber keiner in der Regierung kann sich den zeitlichen Kontext aussuchen. Sind Sie aus heutiger Sicht froh, dass Sie gegangen sind – oder besser, gegangen wurden? Also, ich bin sehr froh über meine Tätigkeit