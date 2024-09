Der lange Weg vom Wahltag bis zur neuen Regierung

Es wird ein langer Weg bis zur nächsten Regierung. Diese Behauptung lässt sich auch abseits des historischen Erfolgs der FPÖ und der damit verbundenen komplexen Ausgangslage leicht erhärten. In der Zweiten Republik hat es im Schnitt 70,2 Tage vom Wahltag bis zur Angelobung einer Koalitionsregierung gedauert. Zuletzt haben Sebastian Kurz (VP) und Werner Kogler (Grüne) glatte hundert Tage benötigt, ehe sie am 7. Jänner 2020 bei Alexander Van der Bellen in der Hofburg vorstellig wurden.