Der Koalitions-Fahrplan für die nächsten Tage

Wenig dringt aus den Verhandlerkreisen des zweiten Anlaufs für die "Zuckerl-Koalition" bestehend aus ÖVP, SPÖ und Neos im Moment an die Öffentlichkeit. Die Devise: kleine Gruppen, große Vertraulichkeit. Ort und Zeit werden, so gut es geht, nicht kommuniziert. Wie die OÖN in Erfahrung bringen konnten, trafen sich am Sonntagabend kleine Teams zu Budget und Energie und die Chefverhandler zum Thema Bildung.