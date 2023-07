Der Kanzler als Normalitätserklärer, der Vizekanzler bleibt Skeptiker

Wer ist normal? Was ist normal? Und kann und soll man das definieren?

In der ÖVP scheint man durchaus erfreut über die Debatte, die nach einer Kritik von Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler ("präfaschistoide Ausdrucksweise") und einer Rüge von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei den Bregenzer Festspielen seit zwei Wochen dahinköchelt.

VP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hielt sie am Freitag jedenfalls mit einem Video am Köcheln. "Das ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal?", begrüßt er darin seine Zuseher.

ZIB 1: Nehammer führt "Normal"-Debatte weiter

Und beantwortet gleich einmal, wer nicht normal sei: "Das sind die Extremen und die Radikalen. Sei es Linksextreme, sei es Rechtsextreme." Extrem sei, wenn man seine Meinung über die der anderen stelle, sich über die Regeln und Gesetz hinwegsetze. "Es sind Klimakleber oder Linksradikale genauso wie Rechtsradikale oder Identitäre. Es sind islamistische Hassprediger genauso wie Vandalen und sonstige Extremisten." Die Rüge Van der Bellens wies Nehammer zurück, ohne den Präsidenten zu nennen. "Was ich auch nicht normal finde, ist, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die vielen, für die Mehrheit einsetzt", sagte der Kanzler. "Wir werden uns nicht von einigen wenigen die Worte verbieten lassen."

Karl Nehammer, der VP-Chef und Bundeskanzler zur Frage, wer „nicht normal“ ist Bild: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Wie schon in seiner ersten Stellungnahme nach Van der Bellens Schelte sagt Nehammer auch im Video, es sei "in Ordnung, wenn sich jemand dazu entscheidet, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren", aber "es soll aufhören, dass man den Autofahrern ein schlechtes Gewissen macht, vor allem, weil viele auf das Auto angewiesen sind".

Seinen teils belächelten Schnitzel-Sager ("Und genauso ist es okay, wenn jemand sich dazu entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen.") wiederholte Nehammer dagegen nicht.

ZIB 1: Analyse zur Debatte über "Normalität"

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) wies die Kritik Van der Bellens gestern explizit zurück. Es sei die Rolle des Präsidenten, Themen aufzuzeigen. Es müsse sich aber jeder fragen, ob er das Recht habe, sich moralisch über andere aufzuschwingen."

Kickl: "Peinliches" Video

Vizekanzler Kogler, der die Debatte mit seiner Kritik an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) mitausgelöst hatte, blieb auch gestern dabei: "Ich sehe nach wie vor die Frage offen, wie die Einteilung in Normale und Abnormale nicht dazu führen soll, dass Ausgrenzung betrieben wird", sagte Kogler. Insgesamt funktioniere die schwarz-grüne Koalition – "und zwar so, dass wir immer wieder Ergebnisse liefern". Das tue die Koalition, sagte Kogler. "Und das ist mir wichtig."

"Peinlich" nannte unterdessen FP-Chef Herbert Kickl gestern Nehammers Video. Es handle sich um den nächsten Versuch, "die Bevölkerung für dumm zu verkaufen".

