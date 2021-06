Der Junior

Es wird keine Abrechnung, sondern eine Zwischenbilanz über die ersten 18 Monate in einer Bundesregierung – allenfalls mit kritischen Untertönen. Das ist vom sonntägigen Bundeskongress der Grünen in Linz zu erwarten. Die handelnden Akteure von Werner Kogler abwärts können für sich ins Treffen führen, dass man sich anders als in vorangegangenen Koalitionen als viel kleinerer Partner behaupten musste. Und vor allem, dass im ersten Drittel der türkis-grünen Zusammenarbeit eine Pandemie alles andere in die zweite Reihe gedrängt hat. Etwa auch das Hauptmotiv für viele Grün-Wähler, den Umwelt- und Klimaschutz. Sobald sich die Corona-Nebel lichten, wird der Blick auf diese Projekte und die Umsetzungskraft der Ökos aber frei.

Schwieriger wird es für die Grünen, ihr Versprechen für mehr Transparenz und Sauberkeit in der Republik wieder auf Schiene zu setzen. Gerade weil diese Regierung mit der Kanzlerpartei hier eine offene Flanke hat, muss sich der grüne Junior an seinen großen Worten messen lassen.