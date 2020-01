Fast genau 32 Wochen ist es her, dass Sebastian Kurz nach seiner Abwahl am 27. Mai 2019 das Bundeskanzleramt räumen musste. Seit gestern residiert der mit 33 Jahren immer noch jüngste Regierungschef Europas wieder am Ballhausplatz – genauer gesagt im nach seinem berühmten Vorgänger benannten Bruno-Kreisky-Zimmer, das Kurz 2017 als Kanzlerbüro reaktiviert hat.