Der Gesundheitsminister und der Fall Ischgl

Seit 2003 legen die Austria Presse Agentur und die Meinungsforscher von OGM regelmäßig den Vertrauensindex für Spitzenpolitiker vor. Am Freitag meldete man die "historisch höchsten Werte" für die türkis-grünen Corona-Krisenmanager. Ganz vorne Rudi Anschober, der mit plus 49 Punkten nur von Kanzler Sebastian Kurz (VP, 51 Punkte) überflügelt wird. Just in diesem Hoch ziehen dunkle Wolken auf, die vor allem den grünen Gesundheitsminister begleiten.

Chaos von Ischgl

Das Chaos um den Tiroler Corona-Hotspot Ischgl ist wie ein Ausrufezeichen zu einem Verdacht, der sich schon länger verdichtet: Zwischen Ministerium und der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages) einerseits und den Ländern mit deren Krisenstäben auf der anderen Seite läuft vieles nicht rund und schon gar nicht abgestimmt. Das betrifft die Methodik beim Sammeln und auch den Austausch von Corona-Daten.

Mit den fatalen Folgen, dass es nach drei Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus keine verlässliche Gesamtsicht auf die tatsächliche Verbreitung, die Zahl der Genesenen oder auch die Praxis bei den Testungen gibt. Im Fall Ischgl, das wegen der anfänglichen Versäumnisse ohnehin international in der Kritik und unter Beobachtung steht, führte das zum nächsten Akt in einer Posse: Die Meldung des obersten Ages-Mediziners Franz Allerberger, wonach man eine Schweizer Kellnerin als "Patientin null" ausgeforscht habe, musste der Minister Stunden später als falsch zurückziehen. Die Frau wäre einen Monat vor jenem Barkeeper im "Kitzloch", der von den Tiroler Behörden als erster belegter Corona-Fall angegeben wird, erkrankt. Schuld an dem Fehlalarm sei ein Ziffernsturz, passiert irgendwo auf dem Weg von der Landecker Bezirksbehörde in das Epidemiologische Meldesystem (EMS), wo die Daten eingespeist würden. Neuen Ärger gibt es auch schon: Es geht um den von Anschober nachgereichten Ischgler Erstfall, diesmal eine österreichische Kellnerin, deren Erkrankung am 8. Februar von den Tiroler Landesbehörden vehement als medizinisch nicht plausibel zurückgewiesen wird. Zwischen Anschober und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) soll es in einer großen Besprechungsrunde zu massiven Spannungen gekommen sein.

Selbst bei den vom Gesundheitsressort täglich aktualisierten Zahlen der Corona-Infizierten gibt es Unschärfen – weil etwa einige Länder (wie Oberösterreich) die Zahl der Genesenen einbezieht, was die Zentralstelle nicht tut.

Für viele ein positives Aha-Erlebnis war am Donnerstag die Meldung des Gesundheitsressorts, wonach mittlerweile mehr als 92.000 Corona-Testungen durchgeführt worden seien. Das katapultiert Österreich bei der Testquote pro Einwohner vom Mittelfeld an die europäische Spitze.

Dass man noch am Tag davor von bundesweit 55.800 Tests ausgegangen ist, erklärte Anschober mit fehlenden EMS-Anschlüssen vieler kleiner Labors. Ein Hinweis, dass die zentrale Datensammlung noch ausbaufähig ist. Hinzu kommt allerdings, dass in den neun Bundesländern ohnehin autonom und damit in unterschiedlicher Dichte jedenfalls nicht koordiniert getestet wird.

Doch da sollten Anschober und die Regierung zu Wochenbeginn mit den eben durchgeführten 2000 Stichprobentests den ersten verlässlichen Überblick darüber bekommen, wie weit das Coronavirus in Österreich verbreitet ist.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at