Der Fall Tirol: "Behörde hatte das Instrumentarium, zu handeln"

Strenge Verhaltensregeln für Hotellerie und Gastronomie haben Tiroler Touristiker erarbeitet und an den Bund weitergeleitet. Für die einen ein Zeichen des guten Willens nach dem Ischgl-Desaster, für andere, wie etwa die Tiroler Neos, "Realsatire". Denn welche Konsequenzen die Ansteckung in dem Tiroler Skiort und die nachfolgenden überstürzten Abreisen haben werden, ist noch offen. Über einen Verbraucherschutzverein wird eine Sammelklage vorbereitet, der sich bereits 4500 Erkrankte angeschlossen haben. Die Schadenssumme wird auf mehr als fünf Millionen Euro geschätzt.

Welche Chancen diese Klage haben könnte, diskutierte JKU-Rektor Meinhard Lukas, selbst Zivilrechtswissenschafter, mit Rechtsanwalt Willi Bergthaler, Privatrechts-Professorin Martina Schickmair und Zivilrechts-Professor Andreas Geroldinger im täglichen "Corona-Update" der Linzer Universität.

Um Schadenersatz geltend machen zu können, müsse bewiesen werden, dass die Behörden in Kenntnis der Bedrohung untätig geblieben sind, erklärte Geroldinger. Fest stehe, dass die Behörde ab März durch die Verordnungen das "rechtliche Instrumentarium" hatte, zu handeln. Zudem sei bei einem Fall in einem Innsbrucker Hotel wesentlich schneller und umfassender reagiert worden als in Ischgl. "Aber die Hürde ist, dass bewiesen werden muss, dass die Krankheit ausgeblieben wäre, hätte die Behörde anders gehandelt", betonte Geroldinger. Ähnliches gelte, wenn jemand erkrankt ist, sich nicht an die Beschränkungen hält und jemanden ansteckt. "Da können die Strafen empfindlich hoch sein", sagte Schickmair.

Eine Klage bereitet auch Bergthaler derzeit vor. Er vertritt Unternehmer, die durch den Shutdown geschädigt wurden. Ihm geht es dabei vor allem um den Unterschied zwischen dem Epidemiegesetz und dem Covid-Gesetz. "Bei ersterem gibt es einen Rechtsanspruch auf Vergütung über den Verdienstentgang. Zweiteres sieht nichts vor, es wird auf die Fördermodelle verwiesen", sagte Bergthaler. Da das Covid-Gesetz später beschlossen wurde und keine Betriebsschließungen, sondern nur Betretungsverbote vorsieht, sei es eine "verfassungswidrige Ungleichbehandlung". Man werde sich daher an den Verfassungsgerichtshof wenden.

Rechtsanwalt Michael Metzler ist in seiner Kanzlei ebenfalls mit zahlreichen Anfragen dazu konfrontiert. Er rät dazu, die Fristen im Auge zu behalten, weil "Ansprüche nach dem Epidemiegesetz nach sechs Wochen nach den Lockerungen nicht mehr geltend gemacht werden." Für kleine Geschäfte läuft die Frist also seit vergangenem Montag: "Das letzte Wort hat ohnehin das Höchstgericht. Aber es wäre natürlich ärgerlich, hätte man einen Anspruch gehabt und hat ihn zu spät geltend gemacht."

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at