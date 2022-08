Der entzauberte Bürgermeister

Lange Zeit genoss der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) nahezu Starstatus unter den Landeshauptleuten. Sein Pandemie-Management sicherte ihm bundesweit Zuspruch. Während die SPÖ auf Bundesebene Probleme hatte, in ihre Oppositionsrolle zu finden, zeigte Ludwig vor, wie die Sozialdemokraten in Wien erfolgreich regieren. Statt der Fortsetzung von Rot-Grün holte er nach der Wahl 2020 die Neos in die Regierung und warb mit dem Bild der "Fortschrittskoalition".