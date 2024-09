Der Bundespräsident holt sich zwei neue juristische Berater ins Team

Am Sonntag wird der Nationalrat gewählt, danach liegt es an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die Regierungsbildung zu orchestrieren. In allen heiklen Fragen hatte er bisher mit dem früheren Verfassungsgerichtshofpräsidenten Ludwig Adamovich einen profunden Rechtskenner an seiner Seite. Adamovich verstarb im Juni mit 91 Jahren. Seither war der ehrenamtliche Posten vakant. Mehr zum Thema: Früherer VfGH-Präsident Adamovich 91-jährig verstorben Van der Bellen war Universitätsprofessor