Der Bürgerfrust wird sichtbar: Vertrauen in Politik auf Allzeit-Tief

Für die Versäumnisse während der Pandemie wird der Politik die Rechnung präsentiert. Ihre Vertrauenswerte sind in einem "all time low", sagt der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM).

Neben dem Chaos um die Coronaöffnungen dürfte auch die massive Teuerung die Bürger frustrieren. Jedenfalls schneiden die Spitzen der Bundespolitik im APA/OGM-Vertrauensindex großteils schlechter ab als vor drei Monaten. Zuwächse kann neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen kaum jemand verzeichnen.

Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) steigt mit einem negativen Vertrauenssaldo von minus 18 ein.

Vorgänger Wolfgang Mückstein lag zuletzt auf plus drei.

Beim Vertrauensindex wird von OGM der Saldo aus Vertrauen und Misstrauen gegenübergestellt und ein Saldo ausgerechnet. Befragt wurden 800 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus dem OGM-Online-Panel. Schwankungsbreite: plus/minus 3,5 Prozent.

Zweitplatzierte hinter dem Bundespräsidenten ist wie schon zuvor Justizministerin Alma Zadic (Grüne); sie verzeichnete aber auch einen Rückgang.

Dann folgt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP).

Fast alle Parteiobleute verloren

Den größten Gewinn verzeichnet Außenminister und Ex-Kanzler Alexander Schallenberg (VP). Er stieg um sieben Punkte, allerdings nur auf den Negativwert von 23.

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) konnte sich knapp im Plus halten, während alle andere Parteiobleute Vertrauen verloren und ins Minus rutschten.

Bachmayers Analyse: "Es gab in letzter Zeit Infektionsrekorde wegen verfrühter Öffnung, in Kraft getretene, aber nicht vollzogene Impfgesetze, angekündigte und zurückgezogene Verordnungen, ein Durcheinander zwischen den Ländern, ratlose WissenschafterInnen etc. Dazu kam die geplante, aber glücklicherweise nie realisierte Impflotterie. Sie ist ein Symbol für das Versagen der Regierung – alles ist möglich, keiner kennt sich aus."

Vor zwei Jahren, zu Beginn der Coronakrise, war es umgekehrt. Damals erreichte die Regierung ein "all time high" in den Vertrauenswerten. "Die Menschen hatten das Gefühl, durch die unbekannten Gefahren mit fester Hand geführt zu werden", sagt Bachmayer – und fügt an: "Den Rest dieser Geschichte kennen wir ja."

Ablenken von Versäumnissen

OGM fragt beim Vertrauensindex ausschließlich die Bundespolitik ab. Die Nachrichten aus dem Jammertal dürften in ähnlicher Form für die Landespolitik gelten.

Einige Landeshauptleute erkannten die Zeichen der Zeit vorerst nicht. Anfangs unterschätzten sie die Herausforderungen durch die Gesundheits- und Wirtschaftskrise, dann baten sie den Bund um Hilfe – und kritisierten ihn zugleich, um von eigenen Versäumnissen abzulenken. Tirols Landeshauptmann Günther Platter und sein Salzburger Kollege Wilfried Haslauer (beide VP) müssen sich im nächsten Frühjahr Landtagswahlen stellen. Dabei wird sich zeigen, ob ihnen die Wählerschaft die folgenschweren Versäumnisse während der Seuche verziehen hat.

Das größte Handicap hat aber der Gesundheitsminister. Er ist theoretisch durch das Epidemiegesetz und seine Verordnungen sehr mächtig, praktisch jedoch angewiesen auf den guten Willen der verschiedenen Player.

"Das Gesundheitsministerium ist mittlerweile zum Schleuderstuhl in der Bundesregierung geworden", sagt Bachmayer. "Während Mückstein gerade noch rechtzeitig die Reißleine zog, erbt sein Nachfolger Rauch viele der aufgestauten Probleme und stürzt gleich tief ins Minus."