Der blau-blaue Wahlkampf in Straches "Parallelwelt"

Als ob Heinz-Christian Strache nicht schon genug mit der Justiz um die Ohren hätte, kam am Freitag noch eine Drohung dazu. Die Band Opus prüft eine Klage, weil Straches Wahlverein DAÖ beim Neujahrstreffen am Vorabend deren Welthit "Live is Life" zum Abgang des noch inoffiziellen Spitzenkandidaten eingespielt hatte. Ohne Einverständnis, die man auch "ganz sicher" nicht erteilt hätte, wie Opus-Gitarrist Ewald Pfleger klarstellte.

Bei Straches einstigen blauen Gesinnungsfreunden löste weniger die in den Wiener Sofiensälen gespielte Musik als das Gesagte heftige Kritik aus. Auch wenn der Ex-FP-Chef "noch einige Hausaufgaben erledigt" haben will: An der festen Absicht, bei der Wien-Wahl im Herbst anzutreten, ließ Strache keine Zweifel mehr. "Ich lasse euch nicht im Stich", versprach Strache seinen 700 Getreuen. Aus dem vom ehemals blauen Gemeinderat Karl Baron gegründeten DAÖ soll bis dahin auch die "Liste HC Strache" werden.

> Video: Strache und FPÖ auf Konfrontationskurs

Ganz abfinden wollte sich der Wiener FP-Chef Dominik Nepp am Freitag noch nicht mit dem Gedanken, dass ihm sein gefallener Mentor im Wahlkampf gegenüberstehen wird. Nepp setzt auf die in Sachen Ibiza, Casinos und Spesen ermittelnde Justiz. Bis jetzt sei "noch nicht entschieden, ob und vor allem wann gegen Strache Anklage erhoben wird". Dass sich der Ex-Vizekanzler in seiner Generalprobe für eine Wahlkampfrede als "Kopf, Herz und Seele" der Partei, die ihn nun verstoßen habe, glorifiziert hat, bezeichnete Nepp als Verhöhnung der Funktionäre und Mitglieder, die großen Anteil an den blauen Erfolgen in 15 Jahren gehabt hätten. Strache habe "offenbar jeden Realitätsbezug verloren und lebt in einer Parallelwelt".

Durchaus real war der Erfolg der von DAÖ-Werber Gernot Rumpold organisierten Comeback-Veranstaltung für Strache. Weshalb sich der über das Ibiza-Video Gestolperte kaum mit Gesten der Reue aufhielt, sondern in aufgeheizter Stimmung schon gegen die "Nepp-FPÖ" agitierte. Zumindest der blau-blaue Wahlkampf scheint in Wien damit eröffnet zu sein. (luc)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.