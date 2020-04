Der Badeurlaub im Süden fällt heuer ins Wasser

Außenminister Alexander Schallenberg machte gestern deutlich, dass von Urlaubsreisen ins Ausland Abstand zu nehmen sei. Reisefreiheit könne es erst geben, wenn die globale Pandemie überstanden sei.

Doch laut der Welthandelsorganisation (WTO) ist die Hälfte der Menschheit derzeit von Ausgangsbeschränkungen betroffen, Dauer überwiegend noch offen. Die daraus unvermeidlichen Rückgänge im Handel und in der Produktion werden „schmerzhafte Folgen für Haushalte und Unternehmen haben – zusätzlich zu dem menschlichen Leid, das durch die Krankheit selbst verursacht wird“, sagte deren Chef Roberto Azevedo. Er befürchtet „die schlimmste Rezession zu unseren Lebzeiten“. Der Welthandel werde heuer um bis zu einem Drittel einbrechen, weil Corona das Leben auf der ganzen Welt störe, so die WTO.

Ministerium rät "dringend" von Reisen ab

Die Liste der Länder, für die eine Reisewarnung gilt, wurde gestern neuerlich erweitert: Für insgesamt 24 Staaten gilt Corona-bedingt Stufe 6. Auch Belgien, Portugal, Schweden, Brasilien, Indonesien, Nigeria und die Philippinen stehen jetzt auf der Liste. Davor wurde in Europa bereits vor Reisen nach Italien, in die Schweiz, nach Frankreich, Spanien, Großbritannien und in die Niederlande gewarnt. Seit Samstag gilt eine Warnung für Teile der USA, darunter New York. Umgekehrt wird in 24 europäischen Ländern auch vor Reisen nach Österreich gewarnt.

Verboten seien Reisen nicht, betont man im Außenministerium. "Aber wir warnen dringend davor", sagt Außenminister Alexander Schallenberg (VP). Hoffnungen, dass im Sommer Urlaubsreisen ins Ausland möglich sein würden, dämpft er: "Reisefreiheit gibt es erst, wenn die globale Pandemie überstanden ist." Eingeschränkter Flugverkehr, geschlossene Grenzen und strenge Einreisebestimmungen (zweiwöchige Quarantäne) machen Reisen derzeit ohnehin so gut wie unmöglich. Zudem seien "nicht alle Länder im Gleichschritt unterwegs", sagt Schallenberg. Während Österreich über erste Lockerungen diskutiert, beginnt andernorts gerade erst die komplette Schließung: "Wir sind auch abhängig davon, ob die Maßnahmen in anderen Ländern greifen."

Für bereits gebuchte Auslandsreisen gilt: Gibt es eine entsprechende Reisewarnung, ist eine Stornierung kostenlos möglich. Bei Ländern, für die "nur" ein Reisehinweis existiert, müsse Kontakt mit dem jeweiligen Reiseveranstalter aufgenommen werden. Die Arbeiterkammer fordert eine staatliche Haftungsübernahme für umgebuchte Reisen und Gutscheine.

Heimholaktion

Mit einem Flieger aus Neuseeland wird die Heimholaktion des Außenministeriums heute abgeschlossen. 12.000 Österreicher, die sich im Ausland aufhielten, registrierten sich dafür beim Ministerium. Bis auf 3500 sind alle wieder daheim. Von den 3500 wollen noch 1000 zurück, für sie sucht man individuelle Lösungen.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at