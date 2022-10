Der alte Präsident und neue Einsichten

Am 26. Jänner wird Alexander Van der Bellen in der Bundesversammlung vor den Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates zum zweiten Mal als Staatsoberhaupt angelobt. Der alte Bundespräsident bleibt also für die nächsten sechs Jahre auch der neue. Wie seinen Vorgängern blieb Van der Bellen eine Stichwahl erspart, mit einem soliden Ergebnis über der 50-Prozent-Marke, aber auch nicht mehr.

Breitere Basis

Anders als 2016 wurde Van der Bellen nicht nur von den Grünen, sondern auch von ÖVP, SPÖ und Neos unterstützt. In der Parteienlandschaft sollte der ehemalige Grünen-Chef damit in seiner zweiten Amtszeit breiter aufgestellt sein als schon bisher.

Dass die FPÖ mit Walter Rosenkranz als einzige Parlamentspartei einen Gegenkandidaten ins Rennen geschickt hat, war als (kostspielige) Wählermobilisierung von Parteichef Herbert Kickl angelegt. Rosenkranz landete nur knapp hinter dem Ergebnis, das die Tiroler Landespartei vor wenigen Wochen erreicht hat. Dass er klar hinter den bundesweiten Umfragen jenseits der 20 Prozent lag, führt man in der FP-Zentrale auch auf die Konkurrenz im rechten Spektrum vor allem durch Gerald Grosz und Tassilo Wallentin zurück.

Kickl, der erst am 17. September aus dem blauen Parteitag gestärkt hervorgegangen ist, kann zur Tagesordnung übergehen, ohne interne Verwerfungen fürchten zu müssen. Zwei regionale Ergebnisse der Bundespräsidentschaftswahl dürften aber zur näheren Betrachtung anregen: In Kärnten landete Rosenkranz mit (vorläufig) mehr als 25 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt auf Platz zwei. Das dürfte im südlichsten Bundesland, das im nächsten Jahr wählt, die Erwartungen der FPÖ hoch halten. Sorgen sollte Kickl das Ergebnis in Wien bereiten, einem ebenfalls traditionell blauen Hoffnungsmarkt. Dort lieferte sich Dominik Wlazny mit Rosenkranz ein enges Match um Platz zwei. Dessen Ausgang wird wohl erst mit der heutigen Auszählung der Wahlkarten feststehen.

Marco Pogo und die SPÖ

Der Achtungserfolg von Wlazny alias Marco Pogo wird aber auch in der SPÖ mit Argusaugen verfolgt. Schon im Wahlkampffinale fiel auf, dass sich SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (zuletzt assistiert von Vorgänger Michael Häupl) immer stärker für Van der Bellen engagierten. Dafür gibt es abseits der Sympathien ein strategisches Motiv. Wlazny hat als einziger "linker Kandidat" mit unkonventioneller Kampagne regen Zulauf vor allem aus der SP-affinen Jugend gefunden.

Die Gefahr, dass Wlazny bei entsprechendem Zulauf mit seiner Bierpartei bei der nächsten Nationalratswahl oder auch danach in Wien zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz wird, ist nach diesem Sonntag aus SP-Sicht um ein Stück größer geworden.

Noch ein Verdacht erhärtete sich bei der Hofburg-Wahl: Mit dem Flop von Michael Brunner musste MFG nach Tirol den zweiten Rückschlag innerhalb weniger Tage hinnehmen. Dazu kamen interne Querelen, womit die Aussichten für die Impfkritiker etwa bei der Niederösterreich-Wahl im Jänner deutlich getrübt wurden.