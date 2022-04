Der 1. Mai von Wien bis zum Urfahraner Markt

Marschiert wird wie üblich gemeinsam aus den Bezirken Richtung Zentrum, Maskenpflicht gibt es keine. Auf dem Rathausplatz stehen dann Reden von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, der Vorsitzenden der Wiener SPÖ-Frauen, Marina Hanke, von Bürgermeister Michael Ludwig sowie von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Kickls Premiere

Die Freiheitlichen werden heuer ebenfalls ihre Mai-Tradition wieder aufleben lassen und den Tag der Arbeit in einem Bierzelt auf dem Linzer Urfahraner Markt begehen. FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner hat dabei wieder Herbert Kickl im Festzelt zu Gast, der erstmals in seiner Funktion als FPÖ-Bundeschef auf der blauen Mai-Feier sprechen wird.

Viel kleiner fallen traditionell die Mai-Auftritte der Volkspartei aus. In Oberösterreich wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) morgen Vormittag das Unternehmen Smurfit Kappa in Nettingsdorf besuchen und dort unter anderem über die "notwendige Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energiegewinnung" sprechen. Zudem wird sich Stelzer um 17 Uhr auch via Facebook und Instagram mit einer Ansprache an die Bevölkerung wenden.