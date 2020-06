Dem Heer in Oberösterreich droht ein Kahlschlag

Die Reformpläne der Verteidigungsministerin haben einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Während sich der grüne Wehrsprecher David Stögmüller vornehm zurückhielt, empfanden die Vertreter der Opposition die Vorstellungen als Kampfansage. Wie berichtet, plant Klaudia Tanner (VP) ein Kappen der Führungsstrukturen, eine Stärkung der Militärkommanden zu Lasten der Brigaden sowie eine Reduktion bei Personal und schweren Waffen.

Dies sei ein "Kahlschlag", der Sicherheit und Neutralität gefährde, kritisierte die SPÖ. Die FPÖ sah einen "glatten Bruch des Verfassungsgesetzes" und forderte die Ablöse Tanners. Für die Neos ist es ein "verzweifelter Versuch einer Nebelgranate", um von der Kanzlerbefragung im Ibiza-U-Ausschuss abzulenken. Oberösterreichs Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) befürwortet zwar die geplante Stärkung der Miliz, "aber nicht dadurch, dass das Heer insgesamt geschwächt und eingedampft wird. Das ist Zynismus." Gegen die "Neuorientierung" spreche "grundsätzlich nichts", findet Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dies dürfe "jedoch nicht dazu führen, dass Kasernenstandorte infrage gestellt werden". Die Ministerin versuchte gestern zu beruhigen. "Das Bundesheer wird stärker als je zuvor", verwies Tanner auf eine zehnprozentige Budgetsteigerung. Es werde keine Garnison geschlossen. Dies habe sie bei einem Gespräch Bundespräsident und Oberbefehlshaber des Heeres, Alexander Van der Bellen, versichert.

Welche Auswirkungen die Reformpläne für Oberösterreich haben, kristallisiert sich unterdessen stärker heraus. Die in Hörsching stationierten Brigadekommanden (4. Panzergrenadierbrigade und Kommando Luftunterstützung) könnten "fallen" und dem Militärkommando unterstellt werden. Dem Panzerstabsbataillon 4 in Hörsching droht die Zerschlagung, was auch Auswirkungen auf die Tilly-Kaserne in Freistadt haben würde.

Als Standort mit Schützenpanzern gefährdet ist Ried. Das Panzergrenadierbataillon 13 könnte zum Jägerbataillon "degradiert" werden. Denn nach Tanners Plänen soll es nur noch ein Panzergrenadierbataillon geben. Die Innviertler haben mit Großmittel (Panzergrenadierbataillon 35, NÖ) große Konkurrenz. Und Tanner ist Niederösterreicherin.

Konkurrent Niederösterreich

Die Konkurrenz des Fliegerhorstes Vogler bei der Führungsrolle der Hubschrauber liegt mit Langenlebarn ebenfalls in Niederösterreich. Nicht zuletzt muss auch das Welser Panzerbataillon 14 bangen. Es gilt nur noch ein kleiner Teil als "aktive" Truppe gesetzt (fünf Leopard-2A4-Kampfpanzer). Werden die Pläne Realität, würden 55 "Leos" der Miliz zugeschlagen und "eingemottet". So entfiele auch ein kostenintensives Upgrade. Ein Heer, weg von der Landesverteidigung hin zu einem "Technischen Hilfswerk light", schiene damit programmiert.

Tanners Pläne

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner möchte nicht nur die Führungsstruktur des Heeres verschlanken sowie Personal und schwere Waffen reduzieren. Als wichtiges Reformziel gilt die Stärkung der Miliz. Die Zahl der Verpflichtungen soll vor allem durch finanzielle Anreize erhöht werden. Beispielsweise könnte für jene Rekruten, die sich ab dem zweiten Monat verpflichten, der Sold verdoppelt werden.

