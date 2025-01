Defizitverfahren ist vorerst vom Tisch: „Anstrengungen haben sich ausgezahlt“

Der am Donnerstag präsentierte Sparplan von FPÖ und ÖVP konnte in Brüssel überzeugen: Die EU-Kommission geht davon aus, dass es Österreich gelingen kann, mit seinen geplanten Maßnahmen das Defizit 2025 unter die Maastricht-Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu reduzieren.

Von der Empfehlung der Einleitung eines Defizitverfahrens an den Rat wird deshalb abgesehen. Dieser tagt wieder am 21. Jänner. Das teilte EU-Kommissar Valdis Dombrovskis Finanzminister Gunter Mayr just am Abend des Tages der blau-schwarzen Präsentation per Brief mit. FPÖ und ÖVP haben damit ihr Ziel erreicht, FP-Finanzsprecher Hubert Fuchs betonte am Donnerstag, dass die Einleitung eines Defizitverfahrens um jeden Preis vermieden werden wolle. Insgesamt sollen heuer 6,39 Milliarden Euro eingespart werden.

Finanzminister Mayr – er hatte erst am Dienstag die geplanten Maßnahmen mit Dombrovskis besprochen – zeigte sich am Freitag erfreut, dass es gelungen sei, die Kommission zu überzeugen („Unsere Anstrengungen haben sich ausgezahlt“). Der internationale Reputationsverlust für den Standort und negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte seien damit abgewendet worden. „Von guten Nachrichten“ war auch auf der Facebook-Seite von Christian Stocker, geschäftsführender VP-Bundesparteiobmann, zu lesen.

Hält der Sparplan?

Das drohende Defizitverfahren war bereits in den gescheiterten schwarz-rot-pinken Verhandlungen großes Thema. Einzig die SPÖ hatte dieses befürwortet. Auch mehrere Experten, darunter IHS-Chef Holger Bonin, hatten sich dafür ausgesprochen.

Wenig überraschend sprach der rote EU-Parlamentarier Andreas Schieder am Freitag von einem „Scheinerfolg“. Das eigentliche Problem des massiven Budgetdefizits sei mit der Abwendung des Defizitverfahrens nicht gelöst. Der stellvertretende Neos-Klubobmann Nikolaus Scherak begrüßt die Abwendung hingegen als „gut und richtig“. FPÖ und ÖVP müssten aber über 2025 hinausdenken und strukturelle Reformen angehen.

Zurückhaltend reagierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er hofft darauf, dass sich die Ratingagentur Fitch nun die Einschätzung der österreichischen Kreditwürdigkeit „noch einmal überlegt“. Diese hat den Ausblick für Österreich zuletzt auf „negativ“ gesenkt.

Gänzlich vom Tisch ist das Defizitverfahren freilich noch nicht. Zum einen sind die Maßnahmen – das Gelingen der blau-schwarzen Koalitionsgespräche vorausgesetzt – noch nicht final ausgearbeitet und beschlossen. Zum anderen ist fraglich, ob die Rechnungen im Budgetplan für 2025 tatsächlich so aufgehen wie von den Verhandlern gedacht. Bis 2031 müssen insgesamt 18,1 Milliarden Euro eingespart werden.

Weiter viel Kritik

Bereits im Frühjahr wird die Europäische Kommission Österreichs Situation erneut bewerten. Bis April muss dafür ein mittelfristiger fiskalisch-struktureller Plan vorgelegt werden. Zudem wird das von der künftigen Regierung zu beschließende Budget darauf geprüft, ob und wie die angekündigten Maßnahmen sich darin niederschlagen.

Inhaltliche Änderungen sind möglich, entscheidend ist, dass sich das Gesamtsparvolumen von knapp 6,4 Milliarden Euro nicht verringert. Im Herbst steht eine weitere Überprüfung an. Bei dieser wird sich bereits zeigen, ob das Sparpaket zum Erfolg führt. Wenn nicht, steht neuerlich ein Defizitverfahren im Raum.

Die Kritik an den blau-schwarzen Sparplänen fand am Freitag ihre Fortsetzung . Diese sehen, wie berichtet, u. a. die Abschaffung des Klimabonus und der Bildungskarenz sowie Einschnitte bei Ökoförderungen und Einsparungen in der Verwaltung vor. Große Brocken wie eine Pensionsreform blieben unangetastet. Aufregung gibt es etwa rund um den Punkt Gesundheitsversicherung, der in der Aufstellung für Brüssel mit 270 Millionen Euro beziffert ist – Details dazu fehlen. In Verhandlerkreisen wird die Option diskutiert, die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionisten von 5,1 auf 6 Prozent anzuheben. Entschieden sei noch nichts, heißt es zu den OÖN.





