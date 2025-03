Debatte über Rückführungen an deutscher Grenze

LINZ. 9000 zurückgenommene Asylwerber aus Deutschland in den vergangenen vier Jahren allein in Oberösterreich: In einer Aussendung rechnet das der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) auf Basis von Daten der Landespolizeidirektion vor. Dem zuständigen Innenminister Gerhard Karner (VP) wirft er deshalb "entweder mangelnde Kenntnis des Asylwesens oder die bewusste Verschleierung von Tatsachen" vor.