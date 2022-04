"Dass Schüler weiter Maske tragen müssen, ist nicht nachvollziehbar"

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems hält angesichts der guten Entwicklung der Infektionszahlen die Lockerung der Maßnahmen für durchaus angebracht. "Grundsätzlich sind die Öffnungsschritte sicher gerechtfertigt, im Detail ist jedoch nicht alles ganz nachvollziehbar", sagte der Experte am Donnerstagabend in der "ZiB 2".

Aus seiner Sicht könnte man auch an den Schulen ganz auf Masken verzichten. Dass Kinder in den Schulen weiter Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP-2-Masken tragen müssen, sei nicht zu verstehen, so Gartlehner. Denn dort werde die Maskenpflicht angesichts der privaten Treffen "nicht mehr den Zusatznutzen" bringen. Aktuell gilt, dass die Schüler bei der Rückkehr nach den Osterferien abseits ihres Sitzplatzes Mund-Nasen-Schutz bzw. in den Oberstufen FFP2-Maske tragen müssen.

Video: Der Epidemiologe Gerald Gartlehner analysiert die neue Verordnung des Gesundheitsministers:

In Bereichen, wo sich vermehrt vulnerable Personen aufhalten, wie Spitälern und Pflegeheimen, sei es natürlich weiterhin wichtig, eine Maske zu tragen, "aber generell, glaube ich, können wir jetzt schon einen Weg der Öffnungen gehen", sagte der Epidemiologe.

Im Hinblick auf den Herbst wäre es laut Gartlehner nun an der Zeit, dass sich die Regierung verschiedene Strategien zurecht legt: "Ist Omikron bis dahin überhaupt noch eine meldepflichtige Krankheit oder (...) behandeln wir Omikron wie die Grippe? Was passiert, wenn eine neue Variante auftritt?" All diese Fragen gelte es jetzt zu klären, damit man im Herbst schneller auf Veränderungen reagieren könne, "nicht erst dann, wenn epidemiologisch der Hut brennt".

Mit welcher Variante des Coronavirus wir es im Herbst zu tun haben, sollte sich im Spätsommer abzeichnen, "noch ist keine neue Variante in Sicht", so der Epidemiologe. Wenn Omikron bleibt, sei es für ihn notwendig zu überlegen, die Quarantäneregeln zu lockern: "Der Großteil der Bevölkerung erkrankt nicht schwer und wir haben schon sehr viel Immunität aufgebaut. Die Frage lautet, ob wir auch den Schritt machen sollen, den andere Länder schon gemacht haben, dass wir Corona so wie die Grippe sehen und nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, die zu Quarantäne oder Isolation führt".