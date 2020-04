"Das wird in massiver Verschuldung enden"

Sparen und Schulden abbauen – dazu ermahnt der Rechnungshof die Politik regelmäßig. Aber nicht in Zeiten der Corona-Krise. "Jetzt geht es darum, die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems und die Strukturen aufrechtzuerhalten – vom Arbeitsmarkt bis zur Pflege", sagt Oberösterreichs Landesrechnungshof-Direktor Friedrich Pammer im OÖNachrichten-Gespräch aus seinem Homeoffice: "Keine Frage, das wird in massiver Verschuldung im Bund und wohl auch im Land enden. Aber jetzt ist für die öffentliche Hand nicht die Zeit zum Sparen oder für Überschüsse."

Dass der Bund mit dem 38-Milliarden-Euro-Paket und das Land mit 580 Millionen Euro den Steuergeldhahn in beispielloser Form aufdrehen, sei nachvollziehbar und notwendig, damit die Wirtschaft nach der Krise möglichst rasch wieder in Schwung komme.

"Es bestätigt sich das, was wir seit Jahren predigen – in guten Jahren vorsorgen, weil Katastrophen, wirtschaftliche Probleme oder eben eine Gesundheitskrise kommen können, wo man dann Geld braucht", sagt Pammer.

Ob Oberösterreich gut genug aufgestellt sei, könne man noch nicht sagen, weil man nicht wisse, was es letztlich insgesamt brauchen werde und ob Reserven verwendet werden könnten. "Aber wir sind jedenfalls sehr solide aufgestellt, weil seit 2017 der Haushalt konsolidiert wurde und die Konjunktur und Steuereinnahmen bis zuletzt gut waren. Ich möchte nicht überlegen, was es bedeuten würde, wären weiter Abgänge produziert worden." Das Land hat die Schulden zuletzt unter drei Milliarden Euro gedrückt (rund 2,75 Milliarden), 2018 gab es erstmals seit Jahrzehnten einen Überschuss.

Vorsorge bei Intensivbetten

Auf die Frage, ob es nach der Krise ein Konjunktur- oder ein Sparpaket geben müsse, sagt Pammer, dass es darauf ankomme, wann die Zeiten wieder gut genug dafür seien, nachhaltig zu wirtschaften.

Der Rechnungshof hat über Jahre die Politik auf milliardenschwere Sparpotenziale bei Spitals- und Intensivbetten hingewiesen. Dafür gibt es nun Kritik an den Prüfern. "Es muss das Ziel bleiben, einen effizienten Standardbetrieb in den Spitälern zu haben", sagt Pammer dazu. Gleichzeitig sei es wichtig, vorzusorgen, um in Extremsituationen zusätzliche Intensivbetten schaffen zu können.

