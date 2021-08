Wandern: "Bezeichnung für vielfältige Formen der aktiven Erholung zu Fuß, per Fahrrad, mit Boot, Skiern oder auf dem Pferd; es dient der Gesundheit" – so steht es im Brockhaus. Zumindest in Österreich könnte man das getrost folgendermaßen ergänzen: "Eine Form des Wahlkampfs, es dient der Kontaktaufnahme von Politikern mit der Bevölkerung und ihrer eigenen Inszenierung." Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer waren erst diese Woche