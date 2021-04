Das Spiel ist aus: Eva Glawischnig verlässt Novomatic

Wie sie in der Puls24-Sendung "Pro und Contra" bekannt gab, verlässt sie Novomatic endgültig und macht sich nach ihrer Bildungskarenz selbstständig.

Dass sie zu Novomatic gewechselt war, begründete sie mit dem Groll auf die Partei. Sie habe sich im Stich gelassen gefühlt: "Es war Trotz dabei. Ich wollte alle Brücken zu den Grünen anzünden."

"Ich wollte schon immer bei den ganz Großen dabei sein", hatte Glawischnig 2018 nach ihrem Wechsel zum Konzern gesagt. Als Nachhaltigkeitsbeauftragte trat sie kaum mehr öffentlich auf. Die Grünen äußerten sich stets kritisch zu den Praktiken von Novomatic.

Mitterlehner rügt Kurz

In der Sendung kritisierte Ex-VP-Chef Reinhold Mitterlehner seinen Nachfolger Sebastian Kurz. Es gehe derzeit "nicht mehr um Sachlösungen, sondern es gibt immer welche, die nur gewinnen wollen", so Mitterlehner. Das habe ihn schon 2017 gestört, als er als Parteiobmann und Vizekanzler zurücktrat: "Da habe ich bemerkt, dass ich in der Politik fehl am Platz bin."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.