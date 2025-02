Das sind strittige Punkte in dem FP-VP-Protokoll

Das an die Öffentlichkeit gelangte Verhandlungsprotokoll der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP umfasst 223 Seiten. In einzelnen Kapiteln ist ein Verhandlungsstand enthalten, in anderen nicht, in einzelnen Kapiteln ist die Partei genannt, die dem Punkt nicht zustimmt, in anderen ist ein Thema auf Rot - ohne Hinweis darauf, wer gegen die vorliegende Formulierung ist. Das umfangreichste ist das Wirtschaftskapitel, das 40 Seiten umfasst. Auf rot steht dabei ein Vorschlag für