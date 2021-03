Das sind die nächsten Schritte im heimischen Corona-Impfplan

881.353 Corona-Impfungen sind mit Stand Dienstag österreichweit verabreicht worden. Laut Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, soll noch diese Woche die Marke von einer Million Impfungen geknackt werden. Gemeinsam mit der Leiterin der Impfabteilung, Maria Paulke-Korinek, konkretisierte Reich am Dienstag die nächsten Schritte im bundesweiten Impfplan.

Demnach sollen im März insgesamt noch 944.000 Impfdosen geliefert werden – 470.000 von Biontech/Pfizer, 124.000 von Moderna und 350.000 von AstraZeneca. Sie alle sollen rasch verimpft werden. "Wir können es uns nicht leisten, dass ein Impfstoff verworfen wird", sagt Maria Paulke-Korinek. Katharina Reich hält die Impfung "langfristig für eine alternativlose Maßnahme", um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Ziel müsse es sein, jede Person über 16 Jahre zu impfen.

Johnson & Johnson "vor der Tür"

Einen Beitrag dazu soll schon bald ein vierter Impfstoff liefern: Jener des Herstellers Johnson & Johnson (J&J) stehe "quasi vor der geöffneten Tür", sagt die Geschäftsfeldleiterin der AGES-Medizinmarktaufsicht, Christa Wirthumer-Hoche. Sie erwartet für morgen ein positives Gutachten seitens der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), die dann "innerhalb von Stunden" eine Zulassung des Vakzins durch die EU-Kommission zur Folge haben werde. Paulke-Korinek erwartet die ersten Lieferungen von J&J für das zweite Quartal, insgesamt seien für Österreich 2,5 Millionen Dosen des Impfstoffs vorgesehen.

Bei J&J handelt es sich – wie bei AstraZeneca – um einen Vektorimpfstoff. Dieses Vakzin hat aber den Vorteil, dass es bereits nach Verabreichung einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet und daher nicht zweimal gespritzt werden muss. Abhängig sei das aber noch von der Entscheidung der Zulassungsbehörde, sagt Paulke-Korinek. Grundsätzlich sei vorgesehen, den J&J-Impfstoff an Personen über 18 Jahre zu verimpfen. "Von einer Begrenzung nach oben hin ist mir bisher nichts bekannt", sagt Wirthumer-Hoche.

Zwei weitere Vakzine in Stellung

Laut der Expertin gibt es zudem bereits "zwei weitere Impfstoffe in der Pipeline": Für Curevac und Novavax sei bereits das sogenannte "Rolling Review" – eine Art Vorstufe im Zulassungsverfahren – begonnen worden. Die Zulassung der beiden Vakzine werde für Juni erwartet. Damit könne Schritt für Schritt weitergeimpft werden. Ebenfalls in der "Rolling Review"-Stufe befinde sich der russische Impfstoff Sputnik V. Wann dieser in der EU zugelassen werden könnte, sei aber "noch nicht absehbar".

