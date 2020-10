Das sagt die Politik am Nationalfeiertag

Die SPÖ fordert angesichts des Nationalfeiertags einen "nationalen Kraftakt" zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Die Regierung muss die zentrale Verantwortung im Krisenmanagement übernehmen. Moderieren allein ist zu wenig", sagte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner via Facebook. Außerdem gelte es sorgsam abzuwägen zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Schutz der der Freiheitsrechte.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Bild: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM (APA)

Kickl: "Die Bevölkerung muss daheimbleiben"

Kritik an der Inszenierung der Feierlichkeiten kam von der FPÖ. "Die Regierung und der Bundespräsident absolvieren am heutigen Nationalfeiertag ihr Standardprogramm", die Bevölkerung müsse aber daheimbleiben, kritisierte FP-Klubchef Herbert Kickl in einer Aussendung. Er forderte die Regierung auf, die Österreicher auf ein Leben mit dem Coronavirus vorzubereiten und die Gesundheitsversorgung auszubauen.

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

NEOS fordern gemeinsames europäisches Heer

Die NEOS plädierten angesichts des Nationalfeiertags einmal mehr für ein gemeinsames europäisches Heer. Die Neutralität sei früher notwendig gewesen, meinte Vizeklubchef Nikolaus Scherak im ORF, aber: "Es ist ganz einfach so, dass sich die Welt weiter entwickelt hat." Dieser Diskussion müsse man sich stellen.

Grundwehrdienst und Milizdienst sollen attraktiver werden

Die Regierung hat in ihrer Ministerratssitzung am Nationalfeiertag mehrere Maßnahmen beschlossen, mit denen der Milizdienst und der Grundwehrdienst beim Bundesheer attraktiver gemacht werden sollen. So bekommen Grundwehrdiener, die sich zur Miliz melden, künftig 400 Euro pro Monat zusätzlich. "Die Pandemie hat uns neuerlich darauf aufmerksam gemacht, dass Stabilität und Sicherheit nur mit einem funktionierenden Bundesheere möglich ist", so Kurz.

Apelle an die Bevölkerung

"Egal, ob man an Corona glaubt und es für gefährlich oder ungefährlich hält, jeder wird seinen Beitrag leisten müssen", sagte Kurz. Vizekanzler Werner Kogler bedankte sich bei allen, die mithelfen und meinte: "Heimatliebe heißt in diesen Tagen auch Zusammenhalten".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.