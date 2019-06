Das Rauchverbot könnte bald wieder auf Bierleins Tisch landen

Nur kurz stellte sich Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein am Mittwoch nach der ersten Ministerratssitzung ihres Kabinetts den Medien. Die Stimmung am grünen Tisch sei "ausgezeichnet" gewesen, sagte sie und beteuerte: "Wir haben bereits sehr viel auf den Weg gebracht." Tatsächlich galt es freilich vorerst, einige Routinebeschlüsse abzuarbeiten, die Sitzung dauerte auch keine Stunde.

Dass Bierlein und Vizekanzler Clemens Jabloner nach dem Ministerrat nicht, wie sonst üblich, zum Pressefoyer luden, wird mit der noch ausstehenden Vorstellung des Kabinetts im Nationalrat begründet. Diese findet erst in der nächsten regulären Plenarsitzung am Mittwoch kommender Woche statt – und der Respekt vor dem Hohen Haus gebühre es, davor mit Medienauftritten sparsam zu sein, so die Argumentation.

Untätig ist Bierlein abseits der Kabinettssitzung aber ganz und gar nicht: In Personalfragen hat sie bereits mehrere Entscheidungen getroffen. So wurden die unter Türkis-Blau installierten Generalsekretäre in den Ministerien weitgehend abgeschafft. Dafür hat sich die Kanzlerin einen Experten als persönlichen Berater an die Seite geholt: Manfred Matzka, Ex-Präsidialchef des Kanzleramts, kommt aus dem Ruhestand zurück.

Untätig sind auch die Parlamentsparteien nicht. Gestern trafen sich die Klubdirektoren, um Kompromisse für gemeinsame Gesetzesinitiativen auszuloten. Wie berichtet, plädieren alle Parteien für Änderungen im Parteienfinanzierungsgesetz, allerdings mit unterschiedlichem Fokus. SPÖ und FPÖ etwa wollen eine Spenden-Obergrenze für Parteien, die ÖVP, die im vergangenen Nationalratswahlkampf etliche Großspenden lukriert hatte, will das nicht.

Verfassungsgerichtshof tagt

Beim zweiten Thema, das SPÖ, Neos und Liste Jetzt angehen wollen – der (Wieder-)Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie – könnte es noch im Juni Bewegung geben, wenn auch von außen aufgezwungen. Ab 11. Juni berät der Verfassungsgerichtshof (VfGH), dem Bierlein bis zu ihrem Wechsel ins Kanzleramt vorgestanden war, über eine Klage gegen die Aufhebung des Rauchverbots. Die Entscheidung des Höchstgerichts war unter Bierleins Ägide bereits zwei Mal vertagt worden, beim dritten Anlauf in der Juni-Session ist ein Urteil damit sehr wahrscheinlich.

Geben die Verfassungsrichter der Klage recht, könnte die Causa gleich wieder auf Bierleins Tisch landen: Der VfGH kann entweder die sofortige Einführung des ursprünglich geplanten absoluten Rauchverbots in Lokalen verfügen oder der Regierung eine Reparaturfrist einräumen.

Eleganter Ausweg für ÖVP?

Beide Varianten brächten für die ÖVP einen Ausweg aus der Raucher-Zwickmühle: Sie hat zuletzt Gesprächsbereitschaft signalisiert, will aber die trotz Koalitionsbruch getroffene Vereinbarung, türkis-blaue Beschlüsse nicht aufzuheben, einhalten. Ein vom VfGH verordnetes Rauchverbot wäre eine elegante Lösung. Ein Abweisen der Klage würde dagegen den Verbotsbefürwortern einen Strich durch die Rechnung machen.

Höchstgericht prüft türkis-blaue Projekte

Neben dem Rauchverbot prüft der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in seiner dreiwöchigen Juni-Session weitere türkis-blaue Projekte. Gegen das Sicherheitspaket gibt es Klagen von SPÖ und Neos. Sie sehen durch die Online-Durchsuchung von Nachrichten und durch neue Polizeibefugnisse mehrere Grundrechte verletzt. Ebenfalls befassen müssen sich die Höchstrichter mit der Ausbürgerung von Austro-Türken, die zum Teil auf Basis einer von der FPÖ vorgelegten Namensliste über österreich-türkische Staatsbürger erfolgt war. Diese Liste hat der VfGH bereits als untauglich zur Feststellung der Staatsbürgerschaft bewertet.

Geführt werden die VfGH-Tagungen nach dem Wechsel von Brigitte Bierlein von Vizepräsident Christoph Grabenwarter. Das Vorschlagsrecht für den Präsidenten liegt bei der Regierung, da nicht davon auszugehen ist, dass Bierlein ihren eigenen Nachfolger aussucht, dürfte der Chefposten bis nach der Wahl vakant bleiben.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at