Das Parlament ist kein Spiegel der Gesellschaft

Keineswegs – wobei es für manche Abweichungen bessere Erklärungen gibt als für andere.

Der Frauenanteil erreicht im neu konstituierten Nationalrat mit 39,3 Prozent einen Höchststand, von den 6,4 Millionen Wahlberechtigten sind aber 51,6 Prozent Frauen. Vor allem ÖVP und FPÖ drücken die Frauenquote.

Nach Berufsgruppen sind im Parlament stets Beamte und Selbstständige überrepräsentiert – was sich zum Teil dadurch erklären lässt, dass Erstere durch (Teil-)Freistellungen, Zweitere durch eigene Flexibilität den Abgeordnetenjob leichter unterbringen als Angestellte. Der Anteil der Beamten im neuen Nationalrat dürfte rund fünf Mal so hoch sein wie ihr Anteil an den Erwerbstätigen in Österreich (nicht alle neuen Abgeordneten haben ihre Tätigkeiten schon gemeldet, Anm.). Die Selbstständigenquote liegt in Österreich bei zehn, im Parlament bei rund 14 Prozent.

Viele der Abgeordneten waren bereits politisch tätig, mehr als 20 sind aktuell Bürgermeister oder Vizebürgermeister. Dazu kommen noch einige Vertreter aus parteinahem Umfeld und Kammern.

Deutlich mehr als Klubstärke (ab fünf Mandaten) haben auch die Bauern: 14 sind derzeit vertreten, davon zwölf im VP-Klub. Das sind acht Prozent der Abgeordneten, bei drei Prozent Bauernanteil bundesweit. 20 Mandatare haben einen juristischen Hintergrund – was beim Umgang mit Gesetzesmaterien durchaus ein Vorteil ist.

Unterrepräsentiert sind mit vier Prozent (9 Mandatare) Zuwanderer, der Migrantenanteil in Österreich liegt bei rund 23 Prozent.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at