Das Netz lacht über schreienden Nationalratspräsidenten Sobotka

Am letzten Plenartag ist es zu einer heftigen Debatte um das Spendenlimit zwischen SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt gekommen. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mischte lautstark mit. Sobotka ärgerte sich über SP-Vizeklubobmann Jörg Leichtfried. Dieser sprach vom "Eindruck, dass es sich Reiche in unserem Land richten können, mit bestechlichen Parteien", wenn nicht das Spendenlimit eingezogen werde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Szene im Video:

Lange sollte es nicht dauern, bis die ersten lustigen Reaktionen im Internet zu finden waren. Unter dem Hashtag #sobotka finden sich auf Twitter zahlreiche belustigte Kommentare, Memes und sogar die ein oder andere Synchronfassung der Szene. Die Kreativität scheint dabei wie immer keine Grenzen zu kennen, aber überzeugen Sie sich selbst:

