Am 1. Dezember hatte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) von "finaler Abstimmung" in der Koalition über die vor einem Jahr vorgelegten Verschärfungen im Korruptionsstrafrecht gesprochen. Vierzehn Tage später bekräftigte am Mittwoch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP), dass die Verhandlungen "kurz vor dem Abschluss" stünden.