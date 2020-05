"Das ist ein klares Votum für mich, aber auch für unsere Bewegung"

Ohne Corona-Pandemie hätte gestern Kabarettist Viktor Gernot die Besucher in der Marx-Halle unterhalten. Statt Wuchteln am Abend gab es aber nur ein – eher ungewöhnliches – Vormittagsprogramm: Wegen der Abstandsregeln tagte der rund 100-köpfige SP-Parteivorstand im ehemaligen Zentralviehmarkt und ließ sich die Ergebnisse der roten Mitgliederbefragung präsentieren.

In der für einige tausend Besucher Platz bietenden Halle wirkte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei der anschließenden Pressekonferenz zwar etwas verloren, ihre Stimmung aber hätte auch Viktor Gernot nicht noch weiter heben können: Nicht nur, dass mit 67.319 abgegebenen Stimmen (42,7 Prozent) die Beteiligung an der SP-Umfrage fast doppelt so hoch war wie bei der bisher besten. Mit 71 Prozent Zustimmung für sie als Frontfrau fühlte sich Rendi-Wagner auch deutlich gestärkt.

"Das zeigt, dass es allen Unkenrufen zum Trotz richtig war, Mut zu haben", richtete sie bei der Interpretation des Ergebnisses auch ihren parteiinternen Kritikern aus. Im Vorstand seien denn auch viele "überrascht" gewesen über das "stärkende Ergebnis", sagte sie. Die Kritiker selbst gaben sich gestern durchwegs kleinlaut: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil etwa verzichtete, nachdem er am Vorabend den Sinn der Vertrauensfrage erneut in Zweifel gestellt hatte, gleich auf jeglichen Auftritt. Man nehme die Ergebnisse "zur Kenntnis", hieß es lediglich in einer Aussendung der Landespartei. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) sah die Personaldebatte als erledigt an: "Das ist entschieden." Auch aus allen anderen Bundesländern war der Tenor gleichlautend (siehe auch unten).

Und Rendi-Wagner selbst will nun ebenfalls nach vorne blicken – und sich an die inhaltliche Neupositionierung machen. Drei klare Schwerpunkte, für die sich die SPÖ einsetzen müsse, leite sie aus der Befragung ab, sagte sie. Die Stärkung des Sozialstaats, Investitionen in Wachstum und Beschäftigung sowie Steuergerechtigkeit seien Kern der "neuen Solidarität für Österreich", die es nach der Corona-Pandemie nun brauche. Denn nach der Virus-Pandemie drohe eine "Pandemie der Armut", so Rendi-Wagner.

Es liege an der SPÖ, Antworten zu geben, "ab heute wird nur noch gearbeitet", warnte sie auch vor künftigen Querschüssen. Auch wenn inhaltlich nicht immer alle in der Partei einer Meinung seien, der Wunsch von 91 Prozent der Befragten, dass die SPÖ Standpunkte zunächst intern besprechen und dann "mit einer Stimme" sprechen solle, sei ein sehr starkes Signal. Immerhin streckte sie ihren Gegnern auch die Hand aus: Das Ergebnis sei zwar "ein klares Votum für mich, das mich stärkt, aber auch unserer Bewegung Kraft gibt".

Topthemen für SP-Basis: Gesundheit, Vermögenssteuer

Die insgesamt rund 160.000 SP-Mitglieder waren in der von 4. März bis 2. April laufenden Befragung aufgerufen, 15 Themenfelder zu gewichten, für die sich die SPÖ einsetzen soll. Die höchste Zustimmung gab es für eine „Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems“, die 85,7 Prozent für „sehr wichtig“ erachten. 80,8 Prozent halten eine „öffentliche Sicherstellung der Pflege“ für alle Betroffenen für „sehr wichtig“. Für nur knapp weniger Befragte (80,1 Prozent) ist die „stärkere Besteuerung von Millionenvermögen und internationalen Großunternehmen“ „sehr wichtig“. Nur für ein Drittel der Befragten „sehr wichtig“ ist ein Recht auf eine Vier-Tage-Woche.

89,9 Prozent der Befragten unterstützen außerdem die These, dass die SPÖ ihre Position zu aktuellen Themen zunächst intern ausdiskutieren und dann nach außen eine einheitliche Linie vertreten soll. Kritik gab es gestern im roten Wahlkomitee, wo das Umfrageergebnis zunächst präsentiert wurde, dass es für die Mitglieder keine Möglichkeit zur Überprüfung der Ergebnisse gebe. Das sei ausreichend geprüft, so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein mutiger Schritt, der überraschend gut ausging

Mit diesem Ergebnis habe man nicht gerechnet, so der Grundtenor bei einem Rundruf der OÖNachrichten unter Parteifunktionären in Oberösterreich. „Es war ein mutiger Schritt, der überraschend gut ausging“, sagte SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer und ergänzte: „Ich freue mich darüber.“ Nun sei die Personaldiskussion beendet, und man könne sich den vielen Herausforderungen widmen. Die große Beteiligung – auch bei den Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung – habe gezeigt: „Wir können uns auf unsere Mitglieder verlassen.“

Die interne Debatte sei endlich geklärt, nun könne man an die inhaltliche Arbeit gehen, sagte auch Oberösterreichs SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer: „Die Forderungen nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung sind brandaktuell“. Wie Brockmeyer zeigte sich auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger überrascht von der hohen Beteiligung. „Das zeigt, dass der Wunsch der Mitglieder nach Mitbestimmung mitunter höher ist, als manche Funktionäre wahrhaben wollen“, sagt Luger.

Auch Tirols SP-Chef Georg Dornauer, der bisher vor allem mit Querschüssen aufgefallen war, stellte sich hinter Rendi-Wagner: Das sei ein „respektables Ergebnis, das muss man erst einmal zustande bringen“. Damit sei „ohne Zweifel“ die Personaldebatte beendet. Für Dornauer ist Rendi-Wagner damit „selbstverständlich“ auch als Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl fix. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser lobte, dass der Weg der Parteichefin „eindrucksvoll bestätigt“ worden sei, das Ergebnis bedeute „deutlichen Rückenwind“ für Rendi-Wagner. Zudem appellierte er, „nervige und uns selbst fesselnde Führungsdiskussionen unverzüglich einzustellen“.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Viktor Gernot Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at