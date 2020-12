Michael Landau ist Präsident der Caritas Österreich und steht auch dem Europaverbund der Sozialorganisation vor. Im OÖN-Interview spricht er über die Auswirkungen der Pandemie, die griechischen Flüchtlingslager und seinen Weihnachtsappell. Feste und Rituale fehlen in diesem Corona-Jahr besonders jetzt im Advent. Wie geht es Ihnen damit? Da geht es mir wie allen anderen auch. Es fehlt, jemandem die Hand zu geben, meine Freunde zu umarmen. All das, was eigentlich zum Menschsein dazu gehört.