Das Heer muss jeden Euro umdrehen, doch im Parlament sitzt das Geld locker

Es ist für viele eine lieb gewonnene Tradition: Rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober stellt das Bundesheer seine Gerätschaften aus, junge Soldaten führen vor, was sie erlernt haben.

Aus Kostengründen will Verteidigungsminister Thomas Starlinger die Leistungsschau heuer absagen. Die Ausgaben dafür belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, die das Heer nicht mehr hat. Zum Vergleich: Am Dienstag einigten sich alle Parteien im Parlament auf eine jährliche Inflationsabgeltung des Pflegegelds. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro.

Knapp 50 Millionen Euro sind es auch, die das Heer bis Jahresende einsparen muss. Doch allein die Personalkosten machen 70 Prozent des Gesamtbudgets aus.

Überraschende Einstellung

Finanzminister Eduard Müller reagierte gestern umgehend: Er kündigte eine Aussprache über das Heeresbudget mit Starlinger am Freitag an. "Eine Mittelbereitstellung für die Leistungsschau war bisher kein Thema, weshalb die angedrohte Einstellung auch für das Finanzministerium überraschend kam", erklärte der Sprecher des Ressorts.

FP-Obmann Norbert Hofer will über das Parlament die Mittel auftreiben. "Diese Veranstaltung ist Teil der österreichischen Identität", sagte er. Die FPÖ werde sich dafür einsetzen, dass die Leistungsschau 2019 stattfinde.

Schon zuvor hatte Starlinger versucht, die Kosten einzudämmen. Doch Pläne, etwa die Sicherheitsschule zu verhindern, scheiterten an den Wehrsprechern. Der Generalstab wurde angehalten, noch in dieser Woche dem Minister Vorschläge für Einsparungen vorzulegen.

Und während beim Heer jeder Euro doppelt umgedreht wird, sitzt im Nationalrat das Geld locker. 31 Fristsetzungsanträge sollen an den zwei Plenartagen kommende Woche behandelt werden. Abänderungsanträge sind jederzeit möglich. ÖVP und FPÖ wollen etwa die Mindestpension für Personen mit 40 Beitragsjahren auf 1200 Euro erhöhen. Kosten: 50 Millionen Euro. Die SPÖ bastelt bereits an einem Antrag, wonach stattdessen Versicherungsjahre herangezogen werden sollen. Davon würden Frauen profitieren, die Ausgaben würden noch höher.

Auf rund 400 Millionen Euro schätzt die Wirtschaftskammer die Kosten für den SP-Vorschlag, die Karenzzeiten mit 24 Monaten anzurechnen. Zudem will die SPÖ die kostenintensive Aktion 20.000 wieder einführen. Mehrheiten finden sich in Wahlkampfzeiten leichter als sonst – siehe Pflegegeld. "Derzeit ist vieles möglich", jubelte ein Verhandler.

Leere Kassen

Beim Bundesheer ist man begeistert, dass endlich ein Minister Tacheles redet und auf die leeren Kassen hinweist. Schon zu Weihnachten 2018 hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Oberbefehlshaber darauf hingewiesen, dass das Heer in keinem verfassungskonformen Zustand mehr sei.

Das Heeresbudget beträgt 2,3 Milliarden Euro, davon werden 2020 für das Personal 1,59 Milliarden aufgewendet.

Links & Rechts

Links

von Gertraud Jahn

Ich finde es gut, dass das Parlament wieder inhaltlich arbeitet und nicht für den Starkult von Kurz und Strache. Die koalitionsfreie Zeit zu nützen, um die arbeitnehmerfeindliche Politik von Türkis-Blau abzumildern, ist richtig.

Damit kommen auf Initiative der SPÖ endlich ein Rechtsanspruch auf Papamonat, Anrechnung der Karenzzeiten im Beruf und fünf Tage Lohnfortzahlung für freiwillige Helfer. Auch die jährliche Erhöhung des Pflegegeldes, kürzlich noch von der ÖVP abgelehnt, ist dringend nötig. Die rund 100 Millionen Euro, die insgesamt nötig sind und vielen Menschen etwas bringen, werden medial zu „Wahlkampfzuckerl“ und Kostentreibern erklärt, aber Sozialmaßnahmen stärken Kaufkraft und Konjunktur – sie fließen zum Großteil wieder als Steuern zurück.

Als die Regierung im Vorjahr den Hoteliers durch Senkung der Mehrwertsteuer 120 Millionen Euro geschenkt hat, hat niemand von „Steuerzuckerl für Wahlkampfspender“ gesprochen. Apropos Wahlkampfspender: Das freie Spiel der Kräfte wird hoffentlich genutzt, um private Parteispenden drastisch zu beschränken. Was sich Kurz mit seiner ÖVP da leistet, ist unfassbar – zuerst fast doppelt so viel für den Wahlkampf ausgeben als rechtlich erlaubt, dann Wahlkampfspenden in Millionenhöhe verschleiern und Spendern ihre Wünsche erfüllen!

Es war daher richtig, Kurz das Vertrauen zu entziehen. Wie soll man einem Kanzler vertrauen, der so agiert und gegen Arbeitnehmern Politik macht? Nach der Ausschaltung der Betriebsräte beim Zwölf-Stunden-Tag und der Kassenreform zu Lasten der Arbeitnehmer wollte er die AK demontieren, die Notstandshilfe abschaffen und die Schwerarbeiter- und Korridorpension angreifen, aber den Konzernen Millionen Gewinnsteuern schenken. Da kann man als SPÖ nicht zuschauen.

Für die Mehrheit der Menschen ist diese koalitionsfreie Phase ein Gewinn. Eine Minderheitsregierung mit einem freien Spiel der Kräfte, von der Kurz träumt, würde aber kaum lange halten. Kanzlerin Bierlein geht respektvoll mit dem Parlament um. Dieser Respekt vor dem Parlament fehlt Kurz!

Gertraud Jahn (SP) war von 2003 bis 2014 Landtagsabgeordnete und von 2014 bis 2016 Soziallandesrätin

Rechts

von Klaus Pöttinger

Unsere scheinbar freien Parlamentarier sind nicht weisungsfrei. Sie unterliegen dem Klubzwang, der sie verpflichtet, mit ihrer Partei zu stimmen. Neben den Parteisekretariaten werden sie von „ihren Landeshauptleuten“ in die Pflicht genommen und „instruiert“.

Laut Verfassung sind sie dem Wähler verantwortlich, aber das ist Theorie. Parteisekretariate und Landeshauptleute entscheiden, wer bei der nächsten Wahl auf welchem Listenplatz steht, und in der Praxis fühlen sie sich diesen verantwortlich. (Die meisten Nationalratsabgeordneten haben ein Rückkehrrecht in die sie entsendende Organisation, die Loyalität zu ihr einfordert.)

Zu Recht kann man sich die Frage stellen, warum wir dann 183 Nationalratsabgeordnete brauchen.

So geschehen am 24. September 2008: In einer Sitzung werden Beschlüsse mit zusätzlichen Budgetkosten von bis heute 30 Milliarden Euro gefasst. Sie unterschreiben mit der Kreditkarte der nächsten Regierung, um sich/ihre Partei in eine vorteilhafte Position im Wahlkampf zu bringen. Verantwortliches Handeln wäre ein Allparteienantrag, keine Wahlzuckerl und somit Belastungen für die Zukunft zu beschließen. Der Abrechnungsbeleg landet bei uns Steuerzahlern. Einzelne trösten sich damit, dass der Nachbar mehr zahlen muss. Es ist also durchaus Anlass, sich zu fürchten.

Andere Länder haben gegen diesen Missstand ein Verbot in der Verfassung: das Instruktionsverbot. Es verbietet, andere Interessen als das Gesamtwohl des ganzen Landes in den Mittelpunkt zu stellen.

Ein wirklich freies Mandat wäre ein Meilenstein hin zu einer lebendigen und modernen Demokratie. In der Diskussion würden dann viel eher die Vor- und Nachteile einer Regelung und ihr Beitrag zum Gesamtwohl besprochen. Jeder interessierte Bürger könnte sich selbst eine Meinung bilden. Zurzeit dominieren Wortmeldungen, die, mehr oder weniger geschickt, eine andere Partei in ein schlechtes Licht stellen sollen. Ein Parlament frei vom Geschiebe der Institutionen könnte Kräfte freisetzen, Gräben überwinden und ausgleichend zwischen allen Gruppen das Gesamtwohl stärken. Das wäre der Glücksfall!

Klaus Pöttinger war von 2004 bis 2013 Präsident der oberösterreichischen Industriellenvereinigung.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at