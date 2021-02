"Es geht rund in den Apotheken", sagt Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich. Einerseits haben die Kunden viele Fragen zum Thema Corona-Tests, andererseits gibt es über das Wochenende einiges zu organisieren. Denn ab Montag wird es Gratistests in Apotheken geben – vorerst in einer "Pilotphase". Das haben Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Ulrike Mursch-Edlmayr, Apothekerin in Sierning und Präsidentin der Apothekerkammer Österreich, am