„Das Gesicht haben wir schon verloren, jetzt müssen wir unsere Seele retten“

ABD0051_20250107 - WIEN - STERREICH: FP -Bundesparteiobmann Herbert Kickl am Dienstag, 7. JŠnner 2025, anlŠsslich einer PresseerklŠrung anlŠsslich der bevorstehenden Koalitionsverhandlungen mit der VP in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

Wie ernst die Lage in der ÖVP ist, zeigt ein Rundruf der OÖNachrichten. Kaum ein Parteifunktionär oder -grande, egal ob noch im oder längst aus dem Amt, will offiziell Stellung zur Lage der Partei nehmen. „Unsere Verhandler rund um Christian Stocker an der Spitze haben es schwer genug. Denen wollen wir nicht auch noch etwas ausrichten“, wird als Begründung genannt.