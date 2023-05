Das elfte Sanktionspaket: Die EU zielt auf Putins Lieferanten

Die EU-Staaten arbeiten am elften Sanktionspaket gegen Russland. Es ist ein außenpolitisch besonders heikles Unterfangen, denn es sollen Firmen aus Drittstaaten sanktioniert werden können, wenn sie Waren an Moskau liefern, die für Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine verwendet werden können. Das Paket ist bei weitem nicht fertig, es nimmt erst in Verhandlungen Konturen an.