"Das Coronavirus wird keinen Bogen um unser Land machen"

Österreich bereitet sich auf eine weitere Ausbreitung des Coronavirus vor, nachdem dieses in Norditalien bereits mehrere Todesopfer gefordert hat.

Am Montag tagte der Einsatzstab im Innenministerium. Im Anschluss berichteten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (VP) über die aktuellen Entwicklungen und die geplanten Maßnahmen.

Kurz sprach von einer globalen Herausforderung. Von 79.000 Fällen seien 98 Prozent in China aufgetreten. Von den 189 Verdachtsfällen in Österreich hätten sich bisher alle als negativ herausgestellt. "Wir dürfen aber nicht davon ausgehen, dass das auch so bleibt", sagte Kurz. Das Coronavirus werde keinen Bogen um Österreich machen.

Der Kanzler kündigte ein Maßnahmenbündel an.

Ab sofort soll es tägliche Informationen für die Öffentlichkeit geben.

Eine Kampagne ist geplant, in der es um Aufklärung und Schutzmaßnahmen gehen wird. Das Gesundheitsministerium hat eine kostenlose 24-Stunden-Hotline unter der Telefonnummer 0800 555 621 eingerichtet. Sie ist durchgehend besetzt. Zudem gibt es für medizinische Fragen Auskunft unter der Nummer 1450.

Das Außenamt erlässt punktuelle Reisewarnungen für die betroffenen Gebiete. Die Warnung gilt für einzelne Gemeinden in der Lombardei und Venetien sowie die Metropole Daegu in Südkorea.

Am Montag informierte Anschober die Landesgesundheitsreferenten. Am Donnerstag kommen die Landeshauptleute nach Wien, um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden besser abzustimmen. Am Freitag tagt der Nationale Sicherheitsrat, dort soll auch die Opposition entsprechend eingebunden werden.

Anschober wird in Rom die Gesundheitsminister der Nachbarländer Italiens treffen. Insgesamt wurde die Zusammenarbeit auf EU-Ebene intensiviert.

Zwei Kompagnien der ABC-Abwehrschule des Heeres bereiten sich auf einen allfälligen Einsatz vor.

Die Fiebermessungen für Fluggäste aus China bleiben aufrecht, an den Grenzen sind vorerst keine geplant.

Ob es auch in Österreich wie in Italien zur Abschottung ganzer Landstriche kommen könnte, ließ die Regierung gestern unbeantwortet. Kurz erklärte aber, dass das Vorgehen in Italien richtig sei.

Informationen aus China

Anschober warnte abermals davor, in Panik zu verfallen. Jeder Verdachtsfall in Österreich werde über Kontakte und etwaige Reisen befragt. Man werde alles dafür tun, damit keine globale Pandemie entstehe. "Nach Ansicht unserer Experten werden die nächsten zwei, drei Wochen entscheidend sein für den weiteren Ablauf", erklärte Anschober. Er berichtete weiters, dass in China mittlerweile 45.000 Krankheitsfälle analysiert worden seien. In 81 Prozent der Fälle sei der Verlauf leicht gewesen, in 14 Prozent sei die Erkrankung schwerer ausgefallen. Bei fünf Prozent habe Lebensgefahr bestanden.

Die Österreichische Gesellschaft für Krisenvorsorge riet gestern dazu, die Speisekammer aufzufüllen und Lebensmittel, Wasser und Medikamente für zwei Wochen zu horten.

In der Steiermark begaben sich elf Mitarbeiter eines Krankenhauses, die Venedig besucht hatten, vorsorglich in häusliche Quarantäne. 50 Mitarbeiter des Uniklinikums St. Pölten wurden nach einem Betriebsausflug in die Lagunenstadt ebenfalls außer Dienst gestellt. Sie werden nun auf das Coronavirus getestet.

Angst vor Coronavirus schüttelt die Aktienmärkte durch

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat die europäischen Börsen am Montag auf Talfahrt geschickt. In Frankfurt am Main gab der DAX um 4,01 Prozent nach. Die Börsen in London, Madrid und Zürich stürzten ebenfalls um mehr als drei Prozent ab. In Mailand brachen die Kurse sogar um knapp fünf Prozent ein. Auch New York eröffnete um drei Prozent tiefer. Die wachsende Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie drückte auch den Ölpreis deutlich.

Die Anleger hätten realisiert, dass es zu früh gewesen sei, negative Folgen der Epidemie in China auf die Wirtschaft als vernachlässigbar abzutun, erklärte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. „Die Investoren, die dachten, ihre Anlagen in den USA oder in Europa seien vor der Angst vor dem Virus sicher, müssen jetzt umplanen“, sagte auch Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group. Eine weitere Analystin erklärte, es sei „sicher“, dass die Störung der Wirtschaft sich in sinkenden Unternehmensgewinnen und fallenden Wachstumszahlen zeigen werde.

Starinvestor Warren Buffett warnte aber vor Schnellschüssen: „Der Ausbruch des Coronavirus ist erschreckend. Es sollte aber nicht beeinflussen, was man auf dem Aktienmarkt macht.“ Besonders unter Druck standen am Montag Aktien von Fluggesellschaften wie Lufthansa, Air France-KLM und Logistikkonzernen wie Deutsche Post und Kühne & Nagel. In Österreich zählten der Flugzeugteile-Hersteller FACC und die voestalpine zu den stärksten Verlierern.

Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft stehen hingegen erst am Anfang. Experten warnen, die Folgen der Epidemie dürften die Konjunktur bremsen. „Mit der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus in Italien haben wir möglicherweise eine völlig neue Situation“, sagte LBBW-Chefökonom Uwe Burkert.

Aus Angst vor den Folgen der Coronavirus-Ausbreitung für die globale Wirtschaft sind die Anleger am Montag in Scharen in den als „sicheren Hafen“ geltenden Schweizer Franken geflüchtet. Der Franken stieg zur Hauptexportwährung Euro auf den höchsten Stand seit mehr als viereinhalb Jahren. Die Gemeinschaftswährung kostete mit 1,0604 Franken so wenig wie zuletzt im Juli 2015.

Luxusbranche leidet

Als große ökonomische Verlierer werden zum jetzigen Zeitpunkt die Luxusmarken gesehen. Der Anteil Chinas am globalen Markt für Luxusprodukte mache bereits 110 Milliarden Dollar oder 34 Prozent aus, hat die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) berechnet. Dazu kämen noch 280 Milliarden Dollar, die chinesische Touristen weltweit ausgeben.

Bei Ausbruch des SARS-Virus im Jahr 2003 habe der Anteil Chinas am globalen Luxusmarkt nur drei Prozent bzw. fünf Milliarden Dollar betragen. Als wahrscheinlichstes Szenario legten befragte Spitzenmanager zugrunde, dass sich die Coronavirus-Epidemie hauptsächlich auf China beschränken und in wenigen Monaten ihren Höhepunkt überschreiten werde. Die Branche würde in dem Fall etwa ein halbes Jahr lang unter den Folgen leiden und sich dann rasch wieder erholen.

Der Goldpreis in London stieg hingegen weiter an.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at