Die Fragen beantworten: Bernhard Benka, Leiter des Geschäftsfelds Öffentliche Gesundheit der Bundesagentur AGES; aus Linz stammender Infektionsspezialist Monika Redlberger-Fritz, Virologin am Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien Elisabeth Märzinger, Pflegedirektorin des Ordensklinikums Elisabethinen in Linz Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitäts- Klinikum Linz 1. Wenn Sie Freunde treffen, wie begrüßen Sie sich? Ist