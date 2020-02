DAÖ: Neuer Name sehr wahrscheinlich

Heinz-Christian Strache wird für "Die Allianz für Österreich" bei der Landtagswahl in Wien im Herbst antreten. Das hat er beim Aschermittwochstreffen der Partei gestern verkündet. Nun wird an der weiteren Vorgangsweise getüftelt, wohl auch an einem neuen Listennamen.

"Wir gehen davon aus, dass es einen solchen geben wird", sagte ein Sprecher der APA am Donnerstag. Welche Bezeichnung dann tatsächlich am Stimmzettel steht, ist aber noch offen. Als naheliegende Variante gilt dabei "Liste Strache" - oder auch "Liste HC". Auch, ob Strache als Listenerster antritt, ist noch nicht entschieden, wie betont wird. Allerdings gilt auch das als so gut wie fix. Laut dem DAÖ-Sprecher finden ab Anfang kommender Woche die ersten Sitzungen statt, in denen über die weitere Vorgangsweise beraten wird.

Die Wiener FPÖ wollte sich am Donnerstag nicht zum Antreten Straches äußern. Der FPÖ-Mediensprecher im Parlament, Christian Hafenecker, zeigte sich zumindest empört darüber, dass eine "Splittergruppe des Wiener Landtags" zum Teil mehr mediale Aufmerksamkeit erhält als die Aschermittwochsveranstaltung der FPÖ in Oberösterreich. Kritisch haben sich die NEOS geäußert. Deren Rathaus-Klubchef Christoph Wiederkehr befand: "Wir brauchen in Wien ganz sicher keinen gescheiterten Ex-Politiker, der in Ibiza das halbe Land verscherbeln wollte und vorgezeigt hat, wie illegale Parteienfinanzierung funktioniert."

In der Grafik unten sehen Sie Straches bisherige Karriere:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.