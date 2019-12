Danninger folgt Bohuslav in NÖ Landesregierung nach

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach vom 44-Jährigen am Freitag in einer Pressekonferenz als einen "Mann mit Handschlagqualität", der Wirtschaftskompetenz sowie Erfahrung vereine.

Bohuslav wird mit 1. September 2020 die kaufmännische Direktion der Wiener Staatsoper übernehmen.

Der in Oberösterreich geborene Jurist Danninger hatte Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet, er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war Danninger Staatssekretär im Finanzministerium, mit dem Rücktritt von Spindelegger schied auch er aus der Regierung aus und war ab Anfang 2015 für die Hypo NÖ tätig. Seit September 2017 fungierte Danninger neben Helmut Miernicki als Geschäftsführer der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus.

Bohuslav war in der niederösterreichischen Landesregierung zuletzt für Wirtschaft, Tourismus und Sport zuständig. In ihr Amt als Landesrätin startete sie am 21. Dezember 2004, also fast auf den Tag genau vor 15 Jahren. Davor war sie als Geschäftsführerin des Congress Casino Baden. "Sie hat die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs mitgeschrieben", sagte Mikl-Leitner am Freitag.