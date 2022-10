"Dann wären keine Zelte notwendig": Flüchtlingskoordinator appelliert an Länder

Die Zelte für Asylwerber lassen in den Bundesländern weiter die Wogen hochgehen. So schoss sich etwa die SPÖ Burgenland auf Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein, der trotz der dramatischen Flüchtlingssituation "tatenlos" zusehe. Wie berichtet, hält der Minister aber Zelte auch in weiteren Bundesländern für wahrscheinlich - neben jenen in Oberösterreich und Kärnten. Die Situation sei "dynamisch, und an manchen Stellen dramatisch".

Warum sollen Flüchtlinge nun in Zelten untergebracht werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten [OÖNplus]

Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer appellierte Dienstagabend in der ZiB2 des ORF erneut an die Länder, feste Quartiere in der Landesgrundversorgung zur Verfügung zu stellen, "dann wären keine Zelte notwendig". Man habe seitens des Bundes seit Monaten auf das Problem hingewiesen, die Bundesländer hätten aber nicht nachgezogen. Die BBU und auch der Innenminister sprächen wöchentlich mit den Ländern, damit diese ihren Aufgaben nachkommen - er hoffe auf Konsens und man höre auch schon positive Signale.

Das sechsminütige ZIB-Interview sehen Sie hier: