"Dann muss sich Kurz zum zweiten Mal komplett drehen"

Kurz vor der Hochrechnung machte ein Gerücht die Runde im Wiener Metropol, das die dort wartenden grünen Parteimitglieder nicht recht glauben konnten: Türkis-Grün könnte sich ausgehen. Die Hochrechnung bestätigte das Gerücht, die Ungläubigkeit blieb. Türkis-Grün, dafür gebe es nur eine Möglichkeit, so ein grüner Funktionär: "Dann muss sich Sebastian Kurz zum zweiten Mal komplett drehen." Und ein anderer ergänzte: "Wenn der Kurz zurückkommt, der er als Staatssekretär war, vielleicht."

Diplomatischer formulierte es die Chefin der Wiener Grünen, Birgit Hebein: "Kurz hat selbst betont, einen Mitte-rechts-Kurs zu wollen. Er muss sich jetzt entscheiden." Die Grünen seien sich ihrer Verantwortung jedenfalls bewusst, so Hebein. Dass man Regierung könne, daran bestehe kein Zweifel. "Das haben wir schon oft bewiesen, zum Beispiel in Oberösterreich", so Karin Prauhart von den Hernalser Grünen.

> Video: ORF-Reporterin Kampl berichtet aus der Parteizentrale der Grünen

Die inhaltlichen Differenzen seien aber groß. Möglicherweise zu groß, wie der zukünftige Nationalratsabgeordnete Michel Reimon erklärte: "Wir werden Kurz ein Klimaschutzpaket hinlegen. Er wird es ablehnen." Und auch Bundessprecher Werner Kogler dämpfte die Erwartungen: "Wir müssen jetzt einmal unseren Parlamentsklub aufbauen, wir haben genug zu tun."

Im Vordergrund stand gestern Abend das Feiern. Kogler wurde mit frenetischem Jubel empfangen, die Erleichterung war groß, so manchem Funktionär stand ein Freudentränchen im Auge. "Wir sind nicht an dem Debakel 2017 zerbrochen, haben gehackelt wie verrückt und jetzt dieses unglaubliche Comeback geschafft", fasste Reimon die Stimmung sichtlich bewegt zusammen.

Die Bilder aus dem Jahr 2017 wollte man vergessen machen, extra laut waren der Applaus und die Jubelrufe, sobald eine Kamera anging. Erleichtert war man auch, dass die guten Umfragen dieses Mal nicht trogen. "Es ist schön, wenn man den Lohn für seine gute Arbeit auch abholen kann", so Prauhart.

Kogler teilte kräftig Richtung ÖVP aus – "Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers" – und mahnte seine Mitglieder, "immer schön auf dem Boden zu bleiben". Von dort aus wolle man "Speerspitze in Europa" sein für eine "gerechtere und ökologischere Welt". Kogler erinnerte daran, dass man sich innerhalb zweier Jahre vom absoluten Tiefpunkt zurückgearbeitet habe. Nicht nur in Österreich: Auch in ganz Europa sei man nun wieder die stärkste Grünpartei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Wahlkampf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.