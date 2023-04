Dankl: "Bei der OMV oder in der WKO finden sich mehr Putin-Freunde als in der KPÖ"

Ein Ergebnis, das am Sonntag viele überraschte: Der KPÖ-Zuspruch fiel mit 11,7 Prozent - das entspricht einem Plus von 11,3 Prozentpunkten zum Ergebnis von 2018 - deutlich aus. In der Landeshauptstadt liegt Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl mit 6355 Vorzugsstimmen noch vor ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (5594 Vorzugsstimmen). Eine Koalition schließt Haslauer aber dennoch aus.

Das scheint den im konservativen Salzburg als politischer Überflieger gefeierten Dankl wenig zu berühren. Er will ohnedies nicht in Regierungsverantwortung. Im Gespräch mit Martin Thür zeigte sich der 34-Jährige am Tag nach dem sonntäglichen Wahlbeben fokussiert, deutlich und klar in seinen Standpunkten. Es brauche in der Opposition ein kritisches Gegenüber, das die Großparteien an ihre politischen Versprechen erinnere, erklärte er. Denn Versprechen habe es in diesem und den vorherigen Wahlkämpfen gerade hinsichtlich leitbarerem Wohnen oder auch Mobilität viele gegeben. Passiert sei allerdings kaum etwas davon. "Es wird ein Wettrennen nach unten geben, welche Partei sich am billigsten hergibt", und da sei er Realist genug, nicht mitzumachen. "Wir stehen nicht auf der Seite der Investoren, sondern auf der Seite der breiten Mehrheit, die sich die Wohnkosten nicht mehr leisten kann."

"Sind nicht erst drei Wochen vor der Wahl aufgetaucht"

Der Wahlerfolg habe ihn jedenfalls überrascht. "Das ist eine riesige Verantwortung, es wird nicht leicht." Für einen Zufall hält er den Zuspruch gerade in der Stadt Salzburg aber nicht. Die KPÖ Plus sitze dort seit vier Jahren im Stadtparlament: "Wir sind nicht erst drei Wochen vor der Wahl aufgetaucht."

"Wie kommunistisch sind Sie eigentlich?", fragte Thür. Kann man sich 2023 noch stolz einen Kommunisten nennen, wollte er wissen, wo es doch um ein System gehe, das systematisch freie Meinungen unterdrückt habe und in dem Menschen hungern mussten? Man könne natürlich aus guten Ideen etwas schlechtes machen, konterte Dankl und nennt die Bestrebungen im 19. Jahrhundert, die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern. Der katholischen Kirche werfe heute auch niemand mehr die Inquisition vor. Mit Diktaturen habe die KPÖ Plus heute "überhaupt nix am Hut". Mit ihren Themen wie leistbarem Wohnen setze sie sich sogar für mehr Demokratie ein. "Wir glauben, dass eine bessere Welt möglich ist, wo man die Reichtümer besser verteilt." Und: "Wir sind kapitalismuskritisch, wo es um Grundbedürfnisse geht." Der Profit weniger dürfe hier nicht im Vordergrund stehen.

Kein EU-Austritt

Angesprochen auf die EU-kritische Position der Bundespartei, distanzierte sich Dankl klar: Einen Austritt aus der Europäischen Union lehnte er entschieden ab. "Wohin so ein Austritt führt, sieht man ja in England." Nach dem Brexit gehe das Land in vielen Bereichen "den Bach hinunter". Aber: "Man sollte die EU anders, weniger neoliberal gestalten." Alles mögliche werde reguliert, soziale Mindeststandards gebe es allerdings nicht. Es seien sehr starke Tendenzen zu erkennen, die Position von großen Unternehmen oder Banken zu fördern. "Die EU muss sozialer und demokratischer werden."

Auch in der Haltung der KPÖ hinsichtlich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine preschte Dankl vor. Seinem Bundesparteikollegen Werner Murgg, KPÖ-Landtagsabgeordneter in der Steiermark, der beispielsweise die Ukraine als "Krüppelnation" bezeichnet hatte und die Unabhängigkeit einer "Volksrepublik" Donezk feierte, widerspricht er deutlich. Solche Positionen hätten in der Salzburger KPÖ keinen Platz. Murggs Position sei ohnedies nur "eine Mindermeinung" innerhalb der KPÖ. Man müsse sich vielmehr dafür einsetzen, wie in autoritär geführten Regimen der Zivilbevölkerung beim Versuch, diese Länder zu demokratisieren, geholfen werden könne. Man müsse sich überlegen, wie man auch als neutrales Land wie Österreich einen Beitrag leisten könne. "Ich habe oft das Gefühl, man sagt in Österreich, man ist neutral und macht einfach Geschäfte mit allen Seiten." Wenn man Putin-Fans oder Freunde des russischen Regimes in Österreich suche, würde man "wahrscheinlich bei der OMV oder vielleicht in der Wirtschaftskammer mehr finden als in der KPÖ".

