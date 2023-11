Danielle Spera: "Eine Schande für unsere Gesellschaft"

„Dass der jüdische Friedhof in Wien geschändet wird, dass Scheiben von jüdischen Geschäften in Wien zerbrochen werden. Das ist eine Schande für unsere Gesellschaft – und es müsste jeder und jede hier in unserem Land aufstehen und sagen: So geht das nicht.“ Danielle Spera, bis Sommer 2022 Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, äußert sich im Gespräch mit den OÖNachrichten entsetzt über die wachsende Zahl an antisemitischen Ausschreitungen in Wien nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Man müsse bewusst machen, dass das erste Ziel des Hamas-Terrors zwar Jüdinnen und Juden seien, die Aggression aber auf die gesamte westliche Welt gerichtet sei, auf die Demokratie und auf Menschen, die in Frieden leben wollten, so Spera.

