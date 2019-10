Da waren's nur noch zwei: Kurz hat ab sofort einzig Kogler "im Fokus"

Die Suche von VP-Obmann Sebastian Kurz nach Koalitionspartnern spitzt sich immer mehr auf die türkis-grüne Variante zu. Nach der FPÖ, die sich von Anfang an als "letzte Option" in die Lauerstellung zurückgezogen hat, wollte am Donnerstag voriger Woche SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht länger sondieren. Ihre Botschaft: Sie sei allenfalls für exklusive und echte Koalitionsverhandlungen zu haben.

Gestern hat auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger den Sondierungsprozess einseitig beendet. Wobei klar war, dass einer türkis-pinken Variante ohnehin die Mehrheit fehlen würde. Und aus den Reihen der Grünen kam mehrfach das Signal, dass man von einer Dreier-Koalition ohne Not wenig bis nichts halte.

Noch Wochen sondieren

"Der Fokus liegt nun auf den Gesprächen mit den Grünen", räumte Kurz folgerichtig ein, ehe er heute mit Kogler wieder in großer Runde zusammentrifft. Obwohl in nächster Zeit nur noch die Sechser-Teams von ÖVP und Grünen im Winterpalais des Finanzministeriums am Tisch sitzen werden, wollte Kurz weiterhin nicht von nahen Regierungsverhandlungen sprechen. Die vielen inhaltlichen Unterschiede seien der Grund dafür, dass man noch Wochen brauchen werde, um auszuloten, ob konkrete Verhandlungen wirklich Sinn ergeben.

Aus VP-Kreisen dringt eine andere Variante: Kurz sei durchaus gewillt, aufs Tempo zu drücken und rascher in Regierungsverhandlungen zu gehen. Kogler habe aber um Geduld ersucht, um Zeit beim Wiederaufbau seiner Parteistrukturen zu gewinnen.

Allzu schwer sollte Kurz dieses Zugeständnis nicht fallen. Seine steirischen Parteifreunde, die am 24. November möglichst viele blaue Stimmen einsammeln wollen, sind für jeden Tag dankbar, um den sich ein türkis-grünes Projekt in Wien hinauszögern lässt.

Generell, so heißt es von beiden Seiten, sei das Klima angenehm. Tenor: "An der Chemie zwischen Kurz und Kogler wird es ganz sicher nicht scheitern." Vor allem der Humor des Grünen-Chefs soll viel zur lockeren Stimmung beitragen. Die Gefahr liege in den inhaltlichen Unterschieden. Und da fällt immer wieder das Schlagwort Migrationspolitik.

Bei den Grünen zählt man aber auch hier auf mögliche Verbündete im VP-Wirtschaftsflügel. Dort werde etwa in Oberösterreich angesichts des bedrohlichen Fachkräftemangels recht offen auf einen Kurswechsel gedrängt, sagt ein Insider der Ökopartei im Gespräch mit den OÖNachrichten. Zumindest in der Asylpolitik wolle sich Kurz auch angesichts der aktuell wachsenden Bedrohungspotenziale an den EU-Außengrenzen nicht von seiner restriktiven Linie abbringen lassen, heißt es im türkisen Lager.

Am Rande des Abbruchs

Die ideologischen Gräben auch in der Klimakrise (Stichwort CO2-Steuer), in sozialen, Gesellschafts- und Sicherheitsfragen machen die fortlaufenden Verhandlungen zum Geduldsspiel. Deshalb ist auf beiden Seiten der Optimismus, dass es vor Weihnachten zu einem positiven Abschluss kommen könnte, gering. Wofür es auch strategische Gründe gibt: Ein Regierungspakt, der aus eigener Sicht schmerzliche Zugeständnisse enthält, müsse am Ende eines nervenaufreibenden Tauziehens am Rande des Abbruchs stehen. Nur so sind auch die Linientreusten unter den Funktionären ins Boot zu holen.

Für die andere Variante, ein Scheitern mit den Grünen und die Neuauflage mit Blau, kommen zumindest in dieser Phase überraschend klare Aussagen aus der türkisen Kulisse. Schon vor Ibiza sei das Verhältnis "zerrüttet" gewesen, berichtet ein Zeitzeuge. Das liege an einem Mann: Herbert Kickl habe mit seinem Feldzug im Innenministerium gegen "schwarze Netzwerke" schnell klargemacht, dass Koalitionsräson für ihn keine Kategorie sei.

Nach Ibiza seien persönliche Rachegelüste dazugekommen. Und wie Kickls Rolle als neuer Klubobmann zeige, sei eine FPÖ ohne ihren Vorzugsstimmenkaiser und Chefideologen "völlig illusorisch". Deshalb heißt es derzeit in der ÖVP: Eine Koalition mit den Blauen wäre instabiler als eine mit den Grünen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at