"Da muss noch sehr viel getan werden": Was von der Regierungsklausur bleibt

Wie üblich ging es beim Treffen in Mauerbach nicht ausschließlich um konstruktive Diskussionen, sondern auch um politische Inszenierung. Die Regierung wollte sich als Einheit präsentieren, was laut OÖN-Politikredakteurin Annette Gantner aber nicht reichen wird, um die heimische Politik in ein besseres Licht zu rücken.