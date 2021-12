Da ist klar, dass es mit dieser Partei derzeit nicht geht

OÖN: Sie wurden zum Einstand mit Kritik am Engelbert-Dollfuß-Museum in Ihrer Heimatgemeinde Texingtal konfrontiert. In der ÖVP wurde Dollfuß lange als Widerstandskämpfer gegen Hitler geehrt, Karl Nehammer sprach zuletzt vom „Austrofaschisten“ Dollfuß. Wo stehen Sie?