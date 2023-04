"Da haben wir in Österreich viel vergeigt"

OÖNachrichten: In ganz Österreich können in Spitälern und Pflegeheimen hunderte Betten nicht genutzt werden, weil Pflegepersonal fehlt. Wie kann man Abhilfe schaffen? Johannes Rauch: Schnelle Veränderungen sind schwierig. Darum habe ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit auf eine Pflegereform gedrängt, mit der wir eine Milliarde Euro in Ausbildung, bessere Arbeitsbedingungen etc. investieren konnten. Das kommt auch an und hat die Lage verbessert. Aber wir haben im Gesundheitssystem einen