Über die schwarz-blaue Koalition und ihr Zustandekommen in Niederösterreich herrschte einhelliges Unverständnis. Eine entsprechende Aufregung in Oberösterreich blieb aber aus, als nach der Landtagswahl 2021 ÖVP und FPÖ wieder ein Bündnis eingingen. Dies erklärte OÖN-Chefredakteurin Dickstein damit, dass diese Koalition für die Wähler durchaus erwartbar war: "Jemand, der 2021 die ÖVP in Oberösterreich gewählt hat, musste davon ausgehen, dass es die Option einer schwarz-blauen Koalition gab.. Der Wähler wurde nicht so getäuscht, wie er das nun in Niederösterreich wurde." Denn wie die Parteien im Wahlkampf miteinander umgehen, hätte nicht erwartbar gemacht, dass "dies der bevorzugte Partner" sei.

In Oberösterreich hingegen war man sich rasch einig: "Die Chemie stimmt." Im Arbeitsübereinkommen habe es zudem nicht diese "groben Unsinnigkeiten" wie in Niederösterreich gegeben. Zudem sei die oberösterreichische FPÖ in der Kommunikation und im Stil eine andere. Man dürfe sich aber nicht täuschen: "Ideologisch ist man gleich verortet. Da gibt es sicher eine Doppelgesichtigkeit."

Hier die ganze Sendung zum Nachsehen: Runde der ChefredakteurInnen

Susanne Dickstein diskutierte mit Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Anna Thalhammer, Chefredakteurin des Profil, Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann, Heute-Chefredakteur Christian Nusser sowie Lou Lorenz-Dittlbacher vom ORF.

