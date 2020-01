Cyberangriff auf das Außenamt: Verteidigung läuft

In der Nacht auf Sonntag war vom Ministerium bekannt gegeben worden, dass ein "schwerwiegender Angriff" auf seine IT-Systeme verübt werde. Das Problem wurde rasch erkannt, Abwehrmaßnahmen seien eingeleitet worden.

Technische Details des Angriffs und der dadurch entstandenen Probleme werden vom Außenministerium aus taktischen Gründen weiterhin nicht mitgeteilt. Deshalb könne man auch noch nicht sagen, ob Daten gestohlen oder verändert wurden. Die Internetseite des Ministeriums sei nicht betroffen, sondern nur die internen Computersysteme, hieß es. Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffs liege die Vermutung nahe, dass ein "staatlicher Akteur" dahinterstecke. Der Verdacht, dass Russland hinter der Cyberattacke stecken könnte, wurde nicht bestätigt.

Nicht die erste Attacke

Hackerangriffe dieser Art sind in Österreich und international keine Seltenheit mehr. Im September vor der Nationalratswahl hatte die ÖVP einen "sehr gezielten Hackerangriff" auf die Parteizentrale gemeldet. Eine Spur führte in diesem Fall nach Frankreich. 2016 wurden in Österreich die Websites des Parlaments und verschiedener Ministerien Opfer sogenannter DDoS-Attacken ("Distributed Denial of Service"). Dabei werden Websites oder Programme mit so vielen Anfragen überschüttet, bis die Dienste ausfallen.